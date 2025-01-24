CDU, göçmene duvar örecek!

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri ve partisinin başbakan adayı Friedrich Merz, Aschaffenburg'da 2 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırının ardından Almanya'nın mülteci politikasında radikal değişiklikler yapılacağını duyurdu. Merz, şansölye olması durumunda ilk gününden itibaren sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve geçerli belgeleri olmayan herkesin ülkeye girişinin engelleneceğini söyledi.

GÖÇ POLİTİKASI İFLAS ETTİ

Merz, Almanya'nın ulusal hukuku AB kurallarının önüne koyması gerektiğini vurgulayarak, "Artık hiçbir uzlaşma mümkün değil" ifadelerini kullandı. Afgan kökenli bir sığınmacının gerçekleştirdiği saldırıyı "sınırsız bir vahşetin yeni seviyesi" olarak tanımlayan CDU lideri, ülkede 10 yıldır yanlış yönlendirilen bir göç ve iltica politikasının iflas ettiğini belirtti.

YASADIŞI GİRİŞE DERHAL SINIRDIŞI

Merz'in önerileri arasında, sınır kontrollerinin sürekli hale getirilmesi, yasa dışı girişlerin anında reddedilmesi ve geri gönderme süreçlerinin hızlandırılması yer alıyor. Ayrıca, sınır polisi ve federal hükümetin yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini savunan Merz, "Sınırda yakalanan ve ülkeden çıkarılması gereken kişiler serbest bırakılmamalı. Gözaltına alınarak hızla sınır dışı edilmeleri sağlanmalı" dedi.

SINIRDIŞI EYALETLERE BIRAKILAMAZ

CDU lideri, geri gönderme işlemlerinin eyalet hükümetlerine bırakılmasının yetersiz olduğunu belirterek, federal düzeyde günlük geri gönderme operasyonlarının başlatılmasını talep etti. Merz, "Göçmenlerin Almanya'ya yasa dışı girişlerinin önüne geçmek için kararlılıkla hareket edeceğiz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI CEVAP VERDİ

Merz'in açıklamalarına tepki gösteren SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser, saldırganın Almanya'da bulunmasına izin verilmesinde Bavyera yetkililerinin hatalarının bulunduğunu öne sürerek, "Göç politikalarındaki eksiklikler yalnızca Berlin'e bağlanamaz" ifadelerini kullandı.