Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri AfD "Bu kadarı da çok fazla" dedirtti!
Giriş Tarihi: 25.1.2025 10:08

AfD "Bu kadarı da çok fazla" dedirtti!

Bavyera Eyaleti’nde Afganistan kökenli bir mültecinin biri çocuk iki kişiyi öldürmesi, ırkçı AfD’ye malzeme oldu. AfD, anma bahanesiyle siyasi şov yapmak istedi, ancak büyük tepki ile karşı karşıya kaldı.

Fatih YILMAZ
AfD Bu kadarı da çok fazla dedirtti!

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ağır yaralandığı korkunç bıçaklı saldırının ardından, AfD trajediyi siyasi propaganda malzemesi yapmaya kalktı. Anma yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. AfD'nin Thüringen lideri Björn Höcke, göçmenlere yönelik ayrımcı ifadeleri ve olay üzerinden kutuplaştırıcı dil kullanılması, vatandaşın sert protestosuyla engellendi.

HÖCKE'DEN SKANDAL SÖZLER!

Saldırıyı göçmenlere mal eden Höcke, "Bu ülkenin insanları gerçekleri konuşmayı öğrenmeli" diyerek tartışmalı açıklama yaptı. Protestocular, saldırının gerçekleştiği alanda çember oluşturarak AfD'nin konuşma yapmasını engelledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AfD "Bu kadarı da çok fazla" dedirtti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA