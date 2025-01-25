AfD "Bu kadarı da çok fazla" dedirtti!

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ağır yaralandığı korkunç bıçaklı saldırının ardından, AfD trajediyi siyasi propaganda malzemesi yapmaya kalktı. Anma yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. AfD'nin Thüringen lideri Björn Höcke, göçmenlere yönelik ayrımcı ifadeleri ve olay üzerinden kutuplaştırıcı dil kullanılması, vatandaşın sert protestosuyla engellendi.

HÖCKE'DEN SKANDAL SÖZLER!

Saldırıyı göçmenlere mal eden Höcke, "Bu ülkenin insanları gerçekleri konuşmayı öğrenmeli" diyerek tartışmalı açıklama yaptı. Protestocular, saldırının gerçekleştiği alanda çember oluşturarak AfD'nin konuşma yapmasını engelledi.