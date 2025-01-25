Almanya’da iki camiye bomba tehdidi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Essen ve Duisburg kentlerinde bulunan iki camiye bomba tehdidi içerikli elektronik posta gönderildi. Bunun üzerine camiler güvenlik amacıyla boşaltılarak Cuma namazları iptal edildi. Tehdit sabahın erken saatlerinde camilere ulaştı. Polis ekipleri, alınan e-posta üzerine harekete geçti, Polis ve özel eğitimli köpekler her iki camide detaylı arama yaptı.

Yapılan incelemede camide bomba olmadığı, tehdidin gerçekçiliğinin bulunmadığı anlaşıldı. Tehdidin arkasındaki motivasyon ile e-posta içeriği hakkında bilgi verilmedi. Soruşturma sürüyor.