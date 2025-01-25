Prof. Dr. Faruk Şen vefat etti

Merkezi Essen kentindeki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin (TAM) kurucusu olan ve 1985'ten 2008 yılına kadar başkanlığını yapan Prof. Dr. Faruk Şen hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı olan ve İstanbul'da yaşayan Şen, bir süredir tedavi görüyordu. TAM'ın başında olduğu dönemde yüzlerce çalışma ve araştırmaya imza atan, Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılan Prof. Şen, İstanbul'da toprağa verilecek.

UYUMA KATKISI BÜYÜK

1948 Ankara doğumlu olan Şen, 1971 yılında Münster'deki Westfaelische Wilhelms Üniversitesi'nde işletme öğrenimi gördü. "Federal Almanya'da Kurulan Türk İşçi Şirketleri" teziyle doktorasını tamamladıktan sonra, 1981 yılında Duisburg Halk Eğitim Merkezi'nde "Yabancı Gençlerin Mesleki Hazırlık ve Sosyal Uyum Önlemleri (MBSE)" biriminin başına geçti. 1983 yılında "Okuldan Mesleğe Geçiş Alanında Öğretmen Eğitimi" pilot projesinin yöneticiliğini üstlendi. Essen Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı

1985'TE TAM'I KURDU

1985 yılında Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'ni (TAM) kurarak, buranın direktörü oldu. 1990 yılında Essen Üniversitesi'nde profesörlük unvanı alan Şen, 3 Temmuz 2008'de, Türklerin Almanya'daki durumunu Nazi dönemindeki Yahudi soykırımıyla kıyaslayınca TAM'daki direktörlük görevinden alındı. Şen, ardından İstanbul'a yerleşti ve Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nı (TAVAK) kurdu.