Kasaba takımı Bundesliga’ya yürüyor

Almanya 2. Bundesliga'da sezon oldukça çekişmeli ve iddialı geçiyor. Belki de lig kurulduğundan beri hiç bu kadar fazla takım şampiyonluk adayı olmamıştı. Lider ile 10. sıradaki takımın arasında sadece 6 puan fark bulunurken, Alman futbolunun köklü takımları Köln, Düsseldorf, Schalke, Hamburg, Karlsruhe, Berlin zirve yarışında kıyasıya yarışıyor. Bu dev takımlar arasından sıyrılma planları yapan bir başka ekip ise Elversberg.

İKİ TÜRK TAKIMI SIRTLIYOR

12 bin nüfuslu bir kasaba takımı olan, stadı ve taraftarı yeterli olmasa da 'zirve yarışında ben de varım' diyor. Elversberg ligde liderin 6 puan gerisinde mücadelesini sürdürürken, takımın iki Türk oyuncusu Semih Şahin ve Muhammet Damar öne çıkıyor.

Yıldızı geçen sezon parlayan Semih Şahin, bu sezon sakatlıklar ile mücadele etse de forma giydiği maçlarda klasını konuşturdu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 maçta görev aldı ve Bu maçların hepsinde sahaya ilk onbirde başlayarak 2 gol ve 1 asist üretti.

BUNDESLİGA SÜRPRİZ OLMAZ

Hoffenheim'dan kiralık olarak gelen 20 yaşındaki Muhammet Damar ise 17 maçta 5 gol ve 4 asist ile takımın en skorer oyuncusu oldu. Her iki oyuncu da "Üzerimizde baskı yok o yüzden rahat oynuyoruz. Ligde çok güçlü takımlar var. Takımımız kaliteli ve Bundesliga'ya çıkarsak sürpriz olmaz" dedi.