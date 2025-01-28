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Giriş Tarihi: 28.1.2025 10:10 Son Güncelleme: 28.1.2025 10:15

Dört itfaiyeci kundakçı çıktı! Kundaklayıp yardıma koştular

Almanya’daki bir itfaiye teşkilatında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis, üç haftada üç yangın çıkaran kundakçıları ararken karşısında dört itfaiyeciyi buldu.

Cengiz PARLAYAN
Dört itfaiyeci kundakçı çıktı! Kundaklayıp yardıma koştular

Duisburg kentindeki çiftliklerde üç hafta içerisinde üç yangın çıktı. Polis, seri kundakçıların peşine düştü. Soruşturma yürütülürken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savcılık, hafta sonu dört itfaiyecinin evinde arama yaptı ve seri yangınlara ilişkin çok sayıda delil ele geçirildiğini açıkladı. Haklarında kundaklama suçundan soruşturma başlatılan itfaiyeciler gözaltına alındı.

KUNDAKLAYIP SEYREDEN VAR

Saman ve ot balyalarını tutuşturulmasıyla çıkan yangında maddi hasarın altı haneli rakamlara ulaştığı belirtildi. Polis ve savcılık şüphelilerin kundaklama eylemlerinin arkasındaki nedenlere dair açıklama yapmadı. Geçmişte de aynı durumlar yaşanmıştı. Bir itfaiyeci kundakladığı evin karşısına geçip döner yiyerek yangını seyretmişti.

Uzmanlar, bu tür vakaların arkasında çıkarılan yangını söndürerek "Kahraman görünme" duygusunun yatabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bazı vakalarda ise gönüllü itfaiyecilik yapanların alevlerden haz aldığının görüldüğünü aktardı.

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Dört itfaiyeci kundakçı çıktı! Kundaklayıp yardıma koştular
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