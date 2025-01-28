Dört itfaiyeci kundakçı çıktı! Kundaklayıp yardıma koştular

Duisburg kentindeki çiftliklerde üç hafta içerisinde üç yangın çıktı. Polis, seri kundakçıların peşine düştü. Soruşturma yürütülürken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savcılık, hafta sonu dört itfaiyecinin evinde arama yaptı ve seri yangınlara ilişkin çok sayıda delil ele geçirildiğini açıkladı. Haklarında kundaklama suçundan soruşturma başlatılan itfaiyeciler gözaltına alındı.