Yerel seçimi tarif etti kendisine oy istedi

BERGEDORF-Bille etkinlik salonunda 'Çay saati' adı altında sohbet toplantısı düzenleyen Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz, yaklaşan seçimler öncesi nasıl oy kullanılacağını anlattı. 2015 yılından beri Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili olan ve 2 Mart'taki eyalet seçimlerde SPD'nin eyalet listesinin 42. sırasından tekrar aday gösterilen Yılmaz, öncelikle tüm seçmenlerden sandığa gitmelerini istedi.

OY KULLANMA ŞEKLİ FARKLI

Eyalet ve federal seçim sistemindeki farklılıkları anlatan Yılmaz, "Eyalet seçimlerinde her seçmenin 5'i bölge adayı, 5'i de eyalet listesi adayı için olmak üzere, toplam 10 oyunun bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Hamburg seçim sistemine göre, seçmenler hem bölge listesinde hem de eyalet listesinde oylarını doğrudan adaya verebiliyorlar. Her listede ister 5 oyunu bir adaya veya 5'i aşmamak kaydıyla birkaç adaya verebilir. Yani seçmenin iradesi çok daha güçlü bir şekilde parlamento oluşumuna yansıyor" dedi.

"SEÇMEN SANDIĞA GİTMELİ"

Federal Parlamento seçimlerinde farklı sistemin geçerli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Genel seçimde her seçmenin, biri bölge adayı, diğeri parti listesi olmak üzere iki oyu var" diye konuştu. İki seçimin de çok büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, her seçmenin mutlaka sandığa giderek demokratik partileri güçlendirmesi gerektiğini söyledi, "Demokratik partiler için kullanılmayan her oy AfD'yi güçlendirecektir" dedi.