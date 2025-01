10 kişinden biri bağımlı mücadele içi bütçe yok

Almanya'da Bağımlılık Sorunları Merkezi'nin (DHS) araştırması, korkunç bir gerçeği daha ortaya koydu. Araştırma, her 10 kişiden birinin bağımlılık sorunu yaşadığını gözler önüne serdi. DHS, "Durum ciddi. Almanya'da her on kişiden biri bağımlı ve henüz bağımlılık gelişmemiş olsa bile, çok daha fazla insan sağlık açısından zararlı seviyelerde alkol, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeleri tüketiyor" açıklaması yaptı.

ENDİŞELENDİREN MADDELER VAR

DHS, özellikle endişelendikleri noktanın kokainin içilebilir formu ile eroinden daha ölümcül madde olan sentetik uyuşturucunun yayılması olduğunu aktardı. Bağımlılığın sadece bireyleri değil, aileleri, arkadaşları ve iş arkadaşlarını da etkilediğine dikkat çeken DHS, bağımlılık ve madde kullanımı ekonomiye her yıl yüz milyarlarca Euro maliyet getirdiğini belirtti.

MERKEZLER AYAKTA KALAMIYOR

DHS Genel Müdürü Peter Raiser, "Bağımlılar için daha fazla destek ve danışmanlık hizmetine acilen ihtiyaç var. Birçok danışma merkezi, hizmetlerini azaltmak veya tamamen kapatmak zorunda kalıyor. Yeni hükümet, bağımlılık danışmanlığı hizmetlerini güvence altına almalı" dedi.

RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA

Ülkede 2023 yılında 2 bin 277 kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Bu rakam bir önceki yıl olan 2022'ye göre yüzde 12 artışı işaret etmişti. Yine aynı araştırma, uyuşturucu kaynaklı ölümlerin son on yılda ikiye katlandığını ortaya koymuştu. Barmer Sağlık Sigortası da ülkede 2023'te 1,4 milyon alkol bağımlısı olduğunu aktarmıştı.