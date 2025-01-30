Türk oyuncak firmaları uluslararası fuarda

Dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 175 bin metrekarelik dev alanda düzenlenen fuara 66'sı Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 2 bin 400 firma katıldı.

Fuar alanında yer alan Türk firmalarının stantlarını ziyaret eden Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, temsilcileriyle görüştü. Türk oyuncak sanayisinin uluslararası pazardaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Cebeci, "Bu tür uluslararası etkinlikler, Türk markalarının tanıtımı ve ihracat potansiyelinin artırılması açısından büyük önem taşıyor" dedi. Cebeci, Türk yapımı oyuncakların kalitesine ve çeşitliliğine vurgu da yaptı.

EN SON ÜRÜNLER SERGİLENMEKTE

Fuarda, bu yıl yenilikçi oyun konseptleri, sürdürülebilir malzemeler ve dijital oyuncaklar ön plana çıkıyor. Cumartesi günü sona erecek lan fuarda, ayrıca katılımcılara güncel pazar gelişmeleri ve gelecek trendler hakkında bilgi veren etkinlikler, atölye çalışmaları ve konferanslar da sunuluyor.