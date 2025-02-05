Scholz’un çekilmesi için ısrarcı olmuşlar!

Fatih YILMAZ

Almanya'da koalisyon hükümetinin Kasım ayında dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde Olaf Scholz'un yeniden başbakan adayı olup olmaması büyük tartışmalara yol açmıştı. SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil'in, Scholz'a adaylıktan çekilmesi için birkaç kez öneride bulunduğu iddia edildi.

Parti liderliği ve bazı eyalet teşkilatları, Scholz'un düşük kamuoyu desteği nedeniyle seçimi kazanma ihtimalinin düşük olduğunu savunmuş, popülerliği giderek artan Savunma Bakanı Boris Pistorius'un aday gösterilmesi gerektiği yönünde baskılar oluşmuştu.

PİSTORİUS'U ÖNERDİLER

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch ve eş başkan Saskia Esken'in de Scholz'un adaylığına karşı çıkıp Pistorius'un liderlik yapması gerektiğini savunan isimler arasında yer aldığı ileri sürüldü. Ancak Olaf Scholz, Lars Klingbeil ile yaptığı görüşmelerde başbakanlık adaylığı konusundaki kararlılığını sürdürdü.

ARKADAN İŞ ÇEVİRMİŞLER

Scholz'un en yakın isimlerinden biri olan Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt'in, Pistorius'un adaylığını engellemek için perde arkasında bazı girişimlerde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Schmidt ise bu suçlamaları reddederek, "Bu tamamen saçmalık" ifadelerini kullandı. Parti içinde, olası bir seçim yenilgisi sonrası Scholz'un aday gösterilmesine yönelik kararın sorgulanacağı konuşuluyor.