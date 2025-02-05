Camilerimiz hedef seçildi

Essen kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fatih Camisi'ne ırkçı ve İslam düşmanı tehdit mektubu gönderildi. Mektup cemaat ve Türk toplumunda endişeye neden oldu. Çirkin ve nefret dolu ifadelerin yer aldığı mektupta yine İslam'a hakaret eden bir şiir yer aldı.

İSLAM KARŞITLIĞI ENDİŞELENDİRİYOR

Essen İslam ve Camiler Komisyonu Başkanı Muhammet Balaban, "Bu olayı en şiddetli şekilde kınıyoruz ve etkilenen üye camimiz ile cemaatimizin yanında dayanışma içindeyiz. Son zamanlarda Kuzey Ren Vestfalya (NRW) ve diğer şehirlerde yaşanan İslam karşıtı olaylar dalgası büyük endişe kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

İKİ AYDA 8 CAMİYE SALDIRI VE TEHDİT

Geçtiğimiz günlerde Düsseldorf ve Dortmund'daki camilere de benzer mektuplar gönderildi. Münih yakınlarındaki Penzberg'de, İslam karşıtı broşürler dağıtıldı. Bu yılın başında ise Essen, Duisburg ve Köln'deki camiler, cuma namazı sırasında bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Aralık ayında ise Essen Kray'daki bir caminin duvarlarına İslam karşıtı sloganlar yazılmıştı.