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Giriş Tarihi: 5.2.2025 14:21 Son Güncelleme: 5.2.2025 14:49

Irkçı AfD için gizli rapor açığa çıktı! Bin sayfadan fazla: Müslümanları dışlıyorlar

Anayasa Koruma Teşkilatı, 2021 yılında Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) aşırı sağcı ve ‘şüpheli durum’ olarak sınıflandırdı. Teşkilatın bin sayfayı aşan gizli raporu açığa çıktı. Rapora göre AfD, ırkçı ve özellikle göçmenler ile Müslümanlar üzerine sürekli dışlama, damgalama pratiği sergiliyor. Parti, kurumları, demokratik yapıları hedef alarak mevcut düzene olan güveni zedeliyor. İşte detaylar...

Mustafa AKBABA
Irkçı AfD için gizli rapor açığa çıktı! Bin sayfadan fazla: Müslümanları dışlıyorlar

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın AfD (Alman Alternatif Partisi) hakkında yaptığı ve gizli tutulan değerlendirme raporunda, partinin insan onurunu zedeleyen, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne aykırı eğilimler taşıdığına yer verildi.

MÜSLÜMANLARI DIŞLIYORLAR

Rapora göre AfD, ırkçı ve özellikle göçmenler ile Müslümanlar üzerine sürekli dışlama, damgalama pratiği sergiliyor. Parti, kurumları, demokratik yapıları hedef alarak mevcut düzene olan güveni zedeliyor. Raporda yalnızca kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanıldığı, ajanlardan gelen bilgilerin değerlendirilmediği görüldü.

AfD'NİN İTİRAZI KABUL GÖRMEDİ

Teşkilat, AfD'nin aşırı sağcı yapılarla olan yakınlığından endişe duyduğunu ve partinin içindeki "Der Flügel Grubu'nun" 2020'de aşırı sağcı olarak sınıflandırıldığını belirtti. Bu grup, resmi olarak kapatılmış olsa da etkisinin sürdürüyor.

AfD, bu sınıflandırmaya itiraz etti ancak Köln İdare Mahkemesi ve Kuzey Ren Vestfalya İdare Mahkemesi, partinin aşırı sağcı eğilimler gösterdiğine dair "makul şüphe" olduğunu onayladı. Böylece Anayasa Koruma Teşkilatı, partiyi izlemeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam etme yetkisini korudu.

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Irkçı AfD için gizli rapor açığa çıktı! Bin sayfadan fazla: Müslümanları dışlıyorlar
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