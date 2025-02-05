Irkçı AfD için gizli rapor açığa çıktı! Bin sayfadan fazla: Müslümanları dışlıyorlar

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın AfD (Alman Alternatif Partisi) hakkında yaptığı ve gizli tutulan değerlendirme raporunda, partinin insan onurunu zedeleyen, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne aykırı eğilimler taşıdığına yer verildi.
MÜSLÜMANLARI DIŞLIYORLAR
Rapora göre AfD, ırkçı ve özellikle göçmenler ile Müslümanlar üzerine sürekli dışlama, damgalama pratiği sergiliyor. Parti, kurumları, demokratik yapıları hedef alarak mevcut düzene olan güveni zedeliyor. Raporda yalnızca kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanıldığı, ajanlardan gelen bilgilerin değerlendirilmediği görüldü.
AfD, bu sınıflandırmaya itiraz etti ancak Köln İdare Mahkemesi ve Kuzey Ren Vestfalya İdare Mahkemesi, partinin aşırı sağcı eğilimler gösterdiğine dair "makul şüphe" olduğunu onayladı. Böylece Anayasa Koruma Teşkilatı, partiyi izlemeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam etme yetkisini korudu.