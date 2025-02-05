Irkçı AfD için gizli rapor açığa çıktı! Bin sayfadan fazla: Müslümanları dışlıyorlar

AfD'NİN İTİRAZI KABUL GÖRMEDİ

Teşkilat, AfD'nin aşırı sağcı yapılarla olan yakınlığından endişe duyduğunu ve partinin içindeki "Der Flügel Grubu'nun" 2020'de aşırı sağcı olarak sınıflandırıldığını belirtti. Bu grup, resmi olarak kapatılmış olsa da etkisinin sürdürüyor.