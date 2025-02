Çocuklar sağlıklı beslenemiyor

Save the Children adlı sivil toplum örgütü tarafından yapılan anket, şaşırtıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Ankete göre her on ebeveynden biri, maddi nedenlerle sağlıklı ve dengeli beslenmeye para ayıramadığını ifade etti. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 9'u sağlıklı ve genellikle pahalı olan gıda ürünlerini sıkça veya oldukça sık şekilde alamadıklarını belirtti.

DÜŞÜNMEMELERİ GEREKİRDİ

Ebeveynlerin yüzde 71'i ise bu tür ürünleri hiçbir zaman alamadıklarını dile getirirken, yüzde 19'luk kesim nadiren alabildiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 15'i ise bu yıl maddi nedenlerle ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamama endişesi taşıdıklarını aktardı. Save the Children'ın çocuk yoksulluğu uzmanı Eric Grosshaus, "Almanya gibi dünyanın en zengin ülkelerinden birinde ebeveynlerin sağlıklı beslenmenin pahalı olup olmadığını düşünmek zorunda kalmaması gerekiyor" dedi.

ÇOCUK YOKSULLUĞU ACİL SORUN

Grosshaus, gelecek federal hükümetin çocuk yoksulluğunu görmezden gelmemesi ve tüm ailelerin dengeli beslenebilmesini sağlaması gerektiğini vurguladı. Araştırmaya katılanların yüzde 88'i çocuk yoksulluğunun acil bir sorun olduğunu ve bir sonraki hükümetin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Save the Children'a göre, Almanya'da her beş çocuktan biri yoksulluk riski altında.