Sorumluların hesap vermesi engelleniyor

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 günü ırkçı terörist Tobias Ratjen'in saldırısı sonrası 22 yaşındaki oğlu Hamza Kurtovic'i yitiren Armin Kurtovic, saldırıdan sorumlu tuttuğu polis, yetkililer, saldırganın babası ve mekân işletmecileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurtovic, aralarında Türklerinde olduğu 9 gencin ölümünde ihmaller olduğunu dile getirdi.

"İHMALLERİ ÖRTBAS ETTİLER"

Kurtovic, yetkililerin ihmalleri ve cezai eylemleri nedeniyle saldırının gerçekleştiğini öne sürerek, "ihmalle ölüme sebebiyet verme" ve "adalete engel olma" suçlamalarıyla dava açtı. Suç duyurusunda, saldırganın babası, olay yerinin işletmecisi, yerel yetkililer, polis memurları, dönemin Polis Müdürü Roland Ullmann, eski İçişleri Bakanı Peter Beuth ve eski Başbakan Volker Bouffier gibi isimler sorumlu tutuldu. Kurtovic, bu kişilerin, ihmalleri örtbas ederek sorumluların hesap vermesini engellediğini iddia etti.

İHMALLERİ BİR BİR SIRALADI

Irkçı terörist Rathjen'in internetteki ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlarına rağmen yasal olarak silah taşıdığına işaret eden Kurtovic, silah ruhsatı veren yetkililerin de soruşturulmasını istedi. Güney Hessen Polis Müdürlüğü'nün, acil çağrı sisteminin yetersizliği nedeniyle çağrılara yanıt veremediği belirtildi. Kurtovic, bu ihmallerden dolayı dönemin Emniyet Müdürü Roland Ullmann ve İçişleri Bakanı Peter Beuth'u sorumlu tuttu. Irkçı teröristin babası Hans Gerd Rathjen'in kurban ailelerini sık sık provoke ettiğine dikkat çeken Kurtovic, saldırganın babasının da olaylara kasıtlı olarak dahil olabileceğini öne sürdü.

BİR ŞİKAYETİ DİKKATE ALMADILAR

Saldırı sırasında, Vili Viorel Paun adlı diğer kurban, saldırganı aracıyla takip ederken üç kez polis imdat hattını aradı, ancak sistemin eski olması ve çağrıların başka birime yönlendirilmemesi nedeniyle ulaşamadı. Paun'un babası Niculescu Paun da benzer suç duyurusunda bulundu. Ancak Hessen Başsavcılığı, acil çağrı sistemindeki aksaklığın Paun'un ölümüne doğrudan neden olduğunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle şikayeti reddetti.