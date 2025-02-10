Münih Üniversitesi, İsrail baskısına boyun eğdi

Münih Kentindeki Ludwig Maximilian Üniversitesi (LMU), Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese'nin üniversitede vermesi planlanan "Sömürgecilik, İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk" konulu konuşmasını iptal etti. İşgalde altındaki Filistin'de insan haklarının durumu üzerine raporlar sunan, İsrail'e yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Albanese'nin konuşması İsrail baskısı sonrası iptal edildi.

"TARTIŞMAYI SANSÜRLEME"

Üniversite, 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan etkinliğin "bir görüş savaşına" yol açabileceğinden endişesi duyulduğu gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Gerekçede, LMU'nun genel politik etkinlikler için mekân sağlamadığı ifadesi yer aldı. Etkinliği organize eden Decolonial Practices isimli öğrenci grubu, kararın Almanya'da Filistin ve insan hakları konularındaki tartışmaları sansürleme eğilimini yansıttığını ifade etti.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Öğrenciler, "Let Francesca Speak!" (Francesca Konuşsun!) başlıklı bir imza kampanyası başlatarak, uluslararası insan hakları savunucularının üniversitelerdeki varlığının önemine vurgu yaptı. Öte yandan üniversitede görevli üç akademisyen, durumu "üniversite özgürlüğü ve demokratik katılım ilkelerine karşı bir tehdit" olarak nitelendirdi.

KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEDİ

Bavyera Eyalet Bilim ve Sanat Bakanlığı, LMU'nun kararını destekledi ve güvenliğin öncelik olduğunu vurguladı. Bakanlık, bu tür etkinliklerin güvenliği tehdit edebileceği yönündeki endişeleri de dile getirdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Albanese, üniversitenin kararını gözden geçirmesini umduğunu belirtti. Albanese, konuşmasının iptaline rağmen Münih'te düzenlenecek Barış Konferansı'nda konuşmacı olarak yer alacak. Bu konferans, Münih Güvenlik Konferansı'na alternatif olarak düzenleniyor.