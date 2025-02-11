220 bin kişiyi sınır dışı edemiyorlar

Haklarında sınır dışı kararı bulunmasına rağmen Almanya'dan 220 binin üzerinde kişi gönderilemiyor. Bunun temel nedenleri arasında, bazı ülkelerin kendi vatandaşlarını geri kabul etmeyi reddetmesi veya pasaport çıkarma konusunda iş birliği yapmaması yer alıyor. Özellikle İran ve bazı Afrika ülkelerine sınır dışı işlemleri neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Rusya'ya ise Ukrayna savaşı nedeniyle yalnızca ağır vakalarda sınır dışı yapılabiliyor.

İKİ HAFTA SONRA DÖNÜYORLAR

2022 yılında 19 bin 729 kişi sınır dışı edildi, ancak bu kişilerin yüzde 19,6'sı Dublin Protokolü kapsamında diğer AB ülkelerine gönderildi. Brandenburg Eyaleti'nde ise sınır dışı edilenlerin yüzde 72'si dört hafta içinde geri döndü. Bu durum, sınır dışı işlemlerinin etkinliğini sorgulattı.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ İÇİN TEŞVİK VAR AMA

Almanya, bu sorunla başa çıkmak için gönüllü geri dönüşleri teşvik eden programlar uyguluyor. Bu kapsamda, geri dönmek isteyen kişilerin seyahat masrafları devlet tarafından karşılanırken, bazı eyaletler de ek finansal yardımlar sunuyor. Bu teşvikler, özellikle sınır dışı edilme riski taşıyan kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak, bu tür programların etkisi sınırlı kalıyor ve sınır dışı edilmesi gereken kişi sayısı hala çok yüksek.