Geri dönüşüm tesisinde bebek cesedi bulundu

Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ne bağlı Freital'daki bir geri dönüşüm tesisinde bebek cesedine rastlandı. Cesedin muhtemelen biyolojik atık çöpüne bırakıldığı ve çöp kamyonu şe tesise ulaştığı üzerinde duruluyor. Bebeğin doğumdan sonra öldürülme ihtimalinin yüksek olduğu varsayılırken, savcılık soruşturma yürütüyor.

FAİL ANNE OLABİLİR

Geri dönüşüm tesisinin iki kasabanın çöpünü topladığı ve bu iki kasabaya yoğunlaşıldığı aktarılırken Dresden'e sınır olmaları dolayısıyla annenin bu kentte yaşıyor olabileceği de varsayılıyor. Aranan annenin aynı zamanda fail olup olmadığı, soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Anne, bebekle yapılacak DNA karşılaştırmasıyla kesin olarak tespit edilebilecek.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Anneye ulaşmak için halktan yardım isteyen polis, "Son aylarda hamile olduğu bilinen ve Şubat 2025'te herhangi bir yardım almadan veya hastaneye gitmeden bebeğini doğurmuş olabilecek bir kadınla ilgili bilgisi olan polise başvuruda bulunsun" çağrısı yaptı.