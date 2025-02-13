Başbakan Scholz: Ben ırkçı değilim

Bu ifadenin Chialo'nun ten rengiyle ilgili olduğu yönündeki iddialar üzerine Scholz, açıklama yapmak zorunda kaldı. Başbakan, bu ifadenin ırkçı bir niyet taşımadığını ifade etti ve kişisel olarak Chialo'yu incittiği için özür diledi. Ancak bu açıklama, Scholz'a yönelik ırkçılık suçlamalarını tam olarak ortadan kaldırmadı.

HUKUKİ YOLA BAŞVURDU

Scholz, Focus dergisinin yayınladığı haberler nedeniyle hukuki adımlar atmaya karar verdi. Berlin'de ünlü bir avukatlık firmasını görevlendiren Scholz, medyada yayılan yanlış bilgilerin yasal sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu hamle, Scholz'un itibarını koruma ve yanlış bilgilerle mücadele etme çabası olarak yorumlandı.

SEÇİLME İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRÜYOR

Öte yandan, Scholz'un yeniden seçilme şansıyla ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Genel seçimde yeniden seçilme ihtimalini yüzde 60 olarak değerlendiren Scholz, hala çok sayıda seçmenin kararsız olduğunu ifade etti.