AB Suriye’deki geçiş hükümetini memnuniyetle karşıladı

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYULMALI"

Bu bağlamda, 25 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı tarafından başlatılan sürecin önemli rol oynayacağının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca tüm dış aktörlerin Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı duyması da esastır. AB, istikrarını ve barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçiş umutlarını baltalamaya yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

30 Mart'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.