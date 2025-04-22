Kargalar da geometri biliyor

KARGALARIN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR

Kargaların bu yeteneği, geometri bilgisinin yalnızca insanlara özgü olmadığını, aksine evrimsel süreçte hayvanlarda da gelişmiş olabileceğini aktardı.

Üniversitede hayvan fizyoloğu olarak görev yapan Andrea Nieder, çalışmayla ilgili açıklamasında, "Kuşlar, daha geniş ortamlarda yön bulmak ve gezinmek için 'mekansal düzenlilikleri' kullanırlar ve bunu yaparak hayatta kalma avantajına sahip olurlar.

Kargalardaki bu temel sezgi yani iki boyutlu şekillerdeki geometrik özellikleri kavrama yeteneği, boyutlar ve geometri hakkındaki temel bilginin biyolojik evrimde nasıl kök saldığını örnekliyor" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar, geometrik düzenliliğin yalnızca insanlara özgü olmadığını, kuşlar gibi bazı hayvanların da dünyayı algılama biçimlerinde bu özelliğin etkili olabileceğini gösterdi.