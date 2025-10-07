Emekli savcının karısını neden öldürdüğü ortaya çıktı

Almanya'da savcılıktan emekli olan Claus P. (91), geçtiğimiz mayıs yaşlı bakımevinde kalan 87 yaşındaki eşi Marianne'yi öldürdü. Cinayetten önce üzerinde, "Beni affedin. Ben bir katil değilim" yazılı bir not bırakan emekli savcı, karısına 7 balta darbesi vurdu. Kadın başına aldığı darbelerle yaşamını yitirirken, emekli savcı tutuklandı. Katil zanlısı önce eşinin acısını dindirmek için karısını öldürdüğünü söylerken, bir başka ifadesinde ise, "Balta elimden düştü" dedi. Ancak ilk duruşmada, olayın bakımevi masrafının ağır olması nedeniyle işlendiği kanaati oluştu.

EŞİM İSTEDİ ÖLDÜRDÜM

Hazırlanan iddianameye göre kadın yıllardan beri görme engelli olduğu gibi, geçirdiği felç sonrası hareket etmekte zorlanıyordu. Savcı, cinayeti tasarlayarak işlenmiş cinayet olarak nitelendirdi. Claus P. verdiği ifadesinde, "Ben katil değilim, sadece defalarca ricada bulunduğu için ona yardım ettim. Balta elimden başına düştü. O an yaralarını görünce üzerime kara bulutlar geldi. Kendime 'Ona büyük acı verdin' dedim. Cinnet gibiydi: Çılgın bir beyin, acıyı bitirmek için hayat bitiriyor. Acılarını dindirmek istedim" dedi. Ancak tanık olarak dinlenen hemşireler kadının ölüm isteği olmadığını, her zaman kocasından övgüyle söz ettiğini belirtti.

OĞLU PARA VERMEMİŞ

Savcı Alexander Rietz ise cinayetin, kadının bakımevi masrafları nedeniyle işlendiğinden hareket ediyor. Savcı, kadının bakımevi masrafının aylık 3 bin 800 euro olduğuna dikkat çekerek, "Bunun altından kalkamayacağınızı mı düşünüyordunuz" diye sordu. Emekli savcı, "Bu uzun vadede mümkün değildi. O zaman ayda 500 ila 600 Euro ile geçinmem gerekiyordu. Ama bunun olayla ilişkisi yok" cevabını verdi. Adamın bir şirkette genel müdür olan oğlu da ilginç bir ifade verdi. Gerald P., "Babamla bu konuyu konuştuk. Bunun altından kalkamayacağını düşünüyordu. Biz de ona, 'Önce 50 bin euroluk malvarlığını harca, ondan sonra biz destek olalım' dedik" diye konuştu.