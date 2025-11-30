Noel pazarlarına rekor güvenlik harcaması

Son yıllarda yaşanan terör saldırıları, belediyeleri devasa bütçeler ayırmaya mecbur bırakırken, Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen açıkça federal hükümetten yardım talep etti. Kufen, "2018'den bu yana iki milyondan fazla euroyu taktiksel terör bariyerlerine yatırdık. Ama terörle mücadele şehirlerin görevi değil" dedi. Alman Belediyeler Birliği verilerine göre, Noel pazarları ve festivaller için yapılan güvenlik harcamaları ortalama yüzde 44 oranında arttı. Beton bloklar, mobil bariyerler, video gözetim, ek güvenlik personeli ve polis desteği, hem büyük şehirlerde hem de küçük kasabalarda bütçeleri zorluyor. Belediyeler, "Eğer devlet desteği gelmezse, pazarlar ya yapılamayacak ya da güvenlik ciddi şekilde azaltılacak" uyarısında bulundu. Frankfurt'ta güvenlik masrafları son yıllarda yüzde 300'lük bir artışla 4 milyon euroya ulaştı. Dresden'de ise harcamalar toplam 3 milyon euroyu buldu.