Almanya’da İsrail lobisi eğitimi hedef aldı: Hedefte öğrenci ve öğretmenler var

Broşürde, İsrail ordusunun empoze etmeye çalıştığı propagandanın gerçekmiş gibi lanse edildiği ifade edilerek, amacın öğretmenleri İsrail propagandasıyla etki altında bırakmak ve bunların öğrencilere aktarılmasını sağlamak olduğu belirtildi.
RESMEN İSRAİL PROPAGANDASI
Broşürde sivillerin büyük bölümünün aslında terörist olduğu, doğal yolla ölenlerin de istatistiklere dahil edildiği ve Hamas'ın okullarda, camilerde ve hastanelerde gizlendiği iddiaları yer alıyor. "Onlar ne diyor?" sorusu altında yaşanan soykırımı yalanlama rehberi niteliğindeki broşür, sözde tespitlerle soykırımın olmamış gibi gösterilmeye çalıştığı ifade edildi. Leo Trepp Vakfı'nın öğretmenler için hazırladığı broşürde soykırım inkar edilirken, "Amnesty International'in soykırım iddiaları yersiz ve yanlıştır" ibaresi kullanıldı.
"Yalan yerine gerçekler: Orta Doğu'da Neler Oluyor?" başlıklı broşürde vakıf, öğretmenlere konulara nasıl yaklaşması gerektiğini öneriyor. Broşürde, "Öğrenciler, bu tartışma bağlamında, hâlâ birçok insanın İsrail'deki davranışlarını yönlendiren bazı Yahudi değerleri ile tanıştırılmalıdır" deniliyor.
Broşürün tanıtımında ise vakıf, özetle şu tür bilgilere yer veriyor: Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği katliam ve ardından yaşanan savaş sonrası Yahudilere yönelik nefret bir kez daha arttı. Çok sayıda öğrenci, Orta Doğu çatışmasıyla ilgili bilgilerini giderek TikTok, Instagram veya YouTube gibi sosyal medyadan alıyor.
ÖĞRETMEN AĞI BİLE VAR
Broşürde aynı zamanda öğretmenlere kimlerle çalışılabileceğinin de söylendiği belirtildi. Tanıtımda, "İsrail'e dayanışma odaklı öğretmen ağı (ISLN) gibi iş birliği yapılan ortaklarla çalışmak faydalıdır. ISLN, Almanya genelinde gönüllü öğretmenlerin oluşturduğu bir girişim olup eğitim, hoşgörü ve İsrail'e dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmaktadır. Ağ, fikir, materyal ve projelerin paylaşılabileceği bir platform sunar ve Alman-İsrail ilişkilerinin daha iyi anlaşılması ile antisemitizmle mücadeleye katkı sağlar" ifadesi yer alıyor.