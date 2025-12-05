Almanya’da İsrail lobisi eğitimi hedef aldı: Hedefte öğrenci ve öğretmenler var

"Yalan yerine gerçekler: Orta Doğu'da Neler Oluyor?" başlıklı broşürde vakıf, öğretmenlere konulara nasıl yaklaşması gerektiğini öneriyor. Broşürde, "Öğrenciler, bu tartışma bağlamında, hâlâ birçok insanın İsrail'deki davranışlarını yönlendiren bazı Yahudi değerleri ile tanıştırılmalıdır" deniliyor.

Broşürün tanıtımında ise vakıf, özetle şu tür bilgilere yer veriyor: Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği katliam ve ardından yaşanan savaş sonrası Yahudilere yönelik nefret bir kez daha arttı. Çok sayıda öğrenci, Orta Doğu çatışmasıyla ilgili bilgilerini giderek TikTok, Instagram veya YouTube gibi sosyal medyadan alıyor.