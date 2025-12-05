Neo-Nazi Terör Örgütü üyesi Zschaepe: “Kurbanlar, Türklere duyulan nefretten ötürü rastgele seçildi”

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine Zschaepe, "Cinayetlere başkaları herhangi bir şekilde yardımcı olmadı" cevabını verdi ve şehirlerde gizli yardımcılar olduğu iddialarını reddetti. Birçok uzman, siyasi ve polis, cinayetlerin sadece bilinen NSU üçlüsü tarafından hazırlanıp işlendiği tezini inandırıcı bulmuyor. Birçok kişiye göre NSU'ya olay yerlerinin belirlenmesinde ve cinayet hazırlıklarında yardımcı olan Neo-Naziler vardı.

KUBAŞIK'TAN TEPKİ

Zschaepe bu açıklamaları yaptığı sırada NSU'nun kurbanlarından Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık ayağa kalkarak, "O zaman gerçeği söyle. Babamın ölümünden sorumlusun. Hayatımı mahvettin. Sizi kim destekledi?" diye bağırdığı ifade edildi.

Zschaepe buna bir yanıt vermezken, Gamze Kubaşık salondan çıkarıldı. Kubaşık salondan çıkarılırken, "Yalan söylüyor" diye bağırdı. Dresden'deki mahkemede Zschaepe'nin eski en yakın arkadaşı Susann Eminger, NSU'ya destek sağladığı iddiasıyla yargılanıyor. İddianameye göre 44 yaşındaki Eminger, Zschaepe'ye doktor randevuları için sağlık sigortası kartını, kendi adına düzenlenen, ancak Zschaepe'nin fotoğrafının yer aldığı trenlere biniş kartını ve kimliğini tahsis etmekle suçlanıyor.