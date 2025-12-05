Neo-Nazi Terör Örgütü üyesi Zschaepe: “Kurbanlar, Türklere duyulan nefretten ötürü rastgele seçildi”

Kendi kimliğini vermek suretiyle NSU'yu destekleyen Susann Eminger'in davasında tanık olarak dinlenen Beate Zschaepe, "Münih'teki NSU davasında yaptığım yazılı savunmada cinayetlerden sonradan haberdar olduğumu belirtmiştim. Bu doğru değil. Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un yaptığı hazırlıklardan yine bir cinayet işleneceğini biliyordum. Çünkü hazırlıklar hep birbirine benziyordu" dedi.
Cinayetlerin "keyfi" ve "Türklere duyulan nefret" nedeniyle işlendiğini söyleyen Zschaepe, "Polisin öldürülme sebebi ise, Mndlos ve Böhnhardt'a güvenilir şekilde işleyen silah temin etmekti. Ben hiçbir zaman cinayet işlenmesi taraftarı değildim. Ama buna yeterince de karşı çıkmadım. Kurbanlar rastgele seçildi. Cinayetlerin mantıklı bir açıklaması yok" dedi.
Mahkeme heyetinin sorusu üzerine Zschaepe, "Cinayetlere başkaları herhangi bir şekilde yardımcı olmadı" cevabını verdi ve şehirlerde gizli yardımcılar olduğu iddialarını reddetti. Birçok uzman, siyasi ve polis, cinayetlerin sadece bilinen NSU üçlüsü tarafından hazırlanıp işlendiği tezini inandırıcı bulmuyor. Birçok kişiye göre NSU'ya olay yerlerinin belirlenmesinde ve cinayet hazırlıklarında yardımcı olan Neo-Naziler vardı.
KUBAŞIK'TAN TEPKİ
Zschaepe bu açıklamaları yaptığı sırada NSU'nun kurbanlarından Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık ayağa kalkarak, "O zaman gerçeği söyle. Babamın ölümünden sorumlusun. Hayatımı mahvettin. Sizi kim destekledi?" diye bağırdığı ifade edildi.
Zschaepe buna bir yanıt vermezken, Gamze Kubaşık salondan çıkarıldı. Kubaşık salondan çıkarılırken, "Yalan söylüyor" diye bağırdı. Dresden'deki mahkemede Zschaepe'nin eski en yakın arkadaşı Susann Eminger, NSU'ya destek sağladığı iddiasıyla yargılanıyor. İddianameye göre 44 yaşındaki Eminger, Zschaepe'ye doktor randevuları için sağlık sigortası kartını, kendi adına düzenlenen, ancak Zschaepe'nin fotoğrafının yer aldığı trenlere biniş kartını ve kimliğini tahsis etmekle suçlanıyor.
SAVCI: HABERİ VARDI
Zschaepe'nin, Susann Eminger adına rezervasyonlar yaptırdığı, bir defasında da arkadaşının kimliğini kullandığı belirtildi.
Federal Savcılığa göre Susann Eminger'in, sadece NSU terör üçlüsünün gizlenmesine yardımcı olmadığı aynı zamanda işlenecek cinayetlerden de haberdar olduğu belirtildi. Zschaepe ise verdiği ifadede genel olarak Eminger'i koruma altına alarak, "Beni kendisine ait evrak ve belgelerle desteklese de, cinayetleri önceden bilmiyordu. O ve kocası Andre Eminger sadece banka soygunlarını biliyordu. Ekim 2011'de son kez bir karavan kiralanmıştı. Burada yanında küçük oğlu ile birlikte Susann da vardı. Bu aracın bir soygunda kullanılacağını biliyor olmalıydı" dedi.
STRATEJİYE GÖRE HAREKET EDİYOR
NSU teröristleri ile Eminger ailesi arasında sıkı bir bağ olduğu ifade edildi. NSU'nun destekçilerinden Andre Eminger Münih'teki duruşmada iki buçuk yıl hapis cezası almıştı. Eminger ailesinin evinin bir anahtarı, Zschaepe'nin delilleri yok etmek için havaya uçurduğu evde bulunmuştu. Zschaepe'nin evi havaya uçurduktan sonra Eminger'i defalarca aradığı belirlenmişti. Zschaepe'nin daha önce Federal Kriminal Dairesi'nde ve Bavyera Eyalet Meclisi'nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu'nda ifade vermesi, şimdi görülen Eminger davasında tanık olarak konuşması, Neo-Naziler'in bir nevi pişmanlık programı olan EXIT'e kabul edilmesi, bir stratejinin planı olarak görüldü.
OCAKTA YİNE İFADE VERECEK
Gözlemciler, Zschaepe'nin bu şekilde cezaevinden tahliye edilmeyi umduğunu tahmin ediyor. Önümüzdeki yıl, Zschaepe'nin daha ne kadar hapis yatması konusunda karar verilecek. Zschaepe'nin bu nedenle ifade verdiği tahmin ediliyor. 29 Ocak'ta yapılacak duruşmada teröristin ifadesinin alınmasına devam edilecek. NSU terör örgütü 2000-2006 yılları arasında Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Alman polis memuru Michele Kiesewetter'i katletmişti. Yozgat cinayetinde bir ajanın olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, birçok muhbirin NSU çevresinde bulunduğunun öğrenilmesi, gizli servisin birçok şeyi bilmesine rağmen gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için çalıştığı iddialarına neden olmuştu.