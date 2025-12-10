Alman Dışişleri Bakanına fotoğraf tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un kendi fotoğrafının Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in portresiyle birlikte tüm yurt dışı temsilciliklerinde asılmasını istemesi tartışmalara yol açtı.

Dış temsilciliklere gönderiler bir iç yazışmada, fotoğrafın kendisi veya boyutunun seçilemeyeceği, hangi formatta basılıp çerçeveleneceğinin detaylı şekilde belirtildiği öğrenildi.

YEŞİLLER'DEN AÇIKLAMA

Alman basınına açıklamalarda bulunan dışişleri kaynakları, bakanın "Benim fotoğrafım da asılacak" talimatının bazı büyükelçiliklerde şaşkınlık yarattığını belirtti. Almanya'da bu uygulama daha önce alışılmış bir uygulama olmadığı için gözlemciler Wadephul'un bu isteğini kendini beğenmişlik olarak yorumladı.

Yeşiller Partisi Milletvekili Janosch Dahmen sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Jens Spahn ve ekibi olsaydı, Yeşiller Partili biri böyle bir fikir ortaya koymuş olsaydı ülke ayağa kalkardı" dedi.

BAKANLIK KARARI SAVUNDU

Dahmen, bu tür "tekrarlayan çifte standartların", Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümete olan güveni zayıflattığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı ise kararı savundu. Bakanlığın, bu uygulamayla yurt dışı temsilciliklerini bakanlıkla daha yakın bağlamak istediği, bakanın ziyaretleri sırasında büyükelçiler veya temsilcilerinin siyasi görüşmelere eskisinden daha fazla dahil edilmesinin amaçlandığı açıklandı.

Yine de bazı diplomatların bu adımın hedeflenen faydayı sağlayıp sağlamayacağını sorguladıkları kaydedildi.