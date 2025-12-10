Kassel’de ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ etkinliği düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen konuklara kendi elleriyle pişirdiği kahveden ikram etti. Göreve başladığından bu yana Dünya Türk Kahvesi Günü'nde bu etkinliği düzenleyen Başkonsolos Evirgen, Türk kahvesinin kültürel önemini vurguladı.