Kassel’de ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ etkinliği düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen konuklara kendi elleriyle pişirdiği kahveden ikram etti. Göreve başladığından bu yana Dünya Türk Kahvesi Günü'nde bu etkinliği düzenleyen Başkonsolos Evirgen, Türk kahvesinin kültürel önemini vurguladı.
"TOPLULUKLAR ARASINDA BAĞLARI GÜÇLENDİREN KÜLTÜR 'KAHVE'
Türk kahvesinin geleneklerini ve kültürünü tanıtmak ve topluluklar arasında bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuklara kahvenin yanında çeşitli tatlarda lokum, çikolata, badem ve simit ikram edildi.