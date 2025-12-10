Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Kassel’de ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ etkinliği düzenlendi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54

Kassel’de ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ etkinliği düzenlendi

Kassel Başkonsolosluğunda Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türk kahvesinin kültürel değerini tanıtıldığı etkinliğe birçok davetli katıldı.

İsmail EREL Avrupa
Türkiye Cumhuriyeti Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen konuklara kendi elleriyle pişirdiği kahveden ikram etti. Göreve başladığından bu yana Dünya Türk Kahvesi Günü'nde bu etkinliği düzenleyen Başkonsolos Evirgen, Türk kahvesinin kültürel önemini vurguladı.

"TOPLULUKLAR ARASINDA BAĞLARI GÜÇLENDİREN KÜLTÜR 'KAHVE'

Türk kahvesinin geleneklerini ve kültürünü tanıtmak ve topluluklar arasında bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuklara kahvenin yanında çeşitli tatlarda lokum, çikolata, badem ve simit ikram edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi için, Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle Türkiye'nin dış temsilciliklerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz