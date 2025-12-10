Konrad Adenauer Vakfı: “Aşırı sağdan en çok Almanlar korkuyor”

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) yakınlığıyla bilinen Konrad Adenauer Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, Almanların yüzde 74'ünün aşırı sağdan endişe ettiği belirtildi. Göçmen kökenlilerde oranın yüzde 66, ülkede yaşayan yabancılarda ise yüzde 55 olduğu açıklandı.

"KORKUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP ALMANLAR"

Araştırmaya göre, aşırı sağcılıktan en fazla kaygı duyan göçmen gruplarının başında Türk ve Ruslar geliyor. Araştırma, Almanya'da aşırı sağ tehdidinin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini, ancak korkunun en yüksek olduğu grubun göçmenler değil, göçmen geçmişi olmayan Almanlar olduğunu ortaya koydu.

Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) oy oranının giderek artması ve son anketlere göre birinci parti olması, endişeye neden olan en büyük etken olduğu ifade edildi.