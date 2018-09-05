Uykusuz geceler için pratik çözümler

Hemen hemen bütün anne adayları 40 haftalık hamilelik sürecinin bir bölümünde uyku sorunu yaşarlar. Hamileliğin ilk günlerinden itibaren vücutta büyük bir hızla yükselen progesteron hormonu, bitmeyen mide bulantısı ve yanmalar, gece uyandıran bacak krampları, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı ve annenin duygusal olarak yaşadığı değişimler uyku kalitesini bozar. Uykusuzluk ileri boyutlara ulaşırsa hem bebeğin gelişimi hem anne adayının sağlığı olumsuz etkilenebilir. Oysa gündelik rutinlerde yapılacak bazı düzenlemelerle bu sorunu daha hafif atlatmak mümkün. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Birgül Karakoç, hamileliğin özellikle ilk ve son 3 aylık dönemlerinde karşılaşılan uyku sorunlarını ve çözüm yollarını anne adayları için anlattı