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geceler için pratik çözümler

Bir kadının hayatının en güzel tecrübelerinden biri olan hamilelik pek çok açıdan sınavlarla doludur. luk bu sınavların belki de en zorlularından biridir. Uyku sorunu hamileliğin özellikle ilk 3 ve son 3 ayında sıklıkla görülür. Peki, neredeyse her 10 hamileden 7’sinin yaşadığı bu sorunu daha hafif bir şekilde atlatmak mümkün müdür ve hangi basit önlemlerle bu sorunun üstesinden gelinebilir?

Giriş Tarihi: 5.9.2018 01:40 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 01:48
Uykusuz geceler için pratik çözümler

Hemen hemen bütün anne adayları 40 haftalık hamilelik sürecinin bir bölümünde uyku sorunu yaşarlar. Hamileliğin ilk günlerinden itibaren vücutta büyük bir hızla yükselen progesteron hormonu, bitmeyen mide bulantısı ve yanmalar, gece uyandıran bacak krampları, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı ve annenin duygusal olarak yaşadığı değişimler uyku kalitesini bozar. luk ileri boyutlara ulaşırsa hem bebeğin gelişimi hem anne adayının sağlığı olumsuz etkilenebilir. Oysa gündelik rutinlerde yapılacak bazı düzenlemelerle bu sorunu daha hafif atlatmak mümkün. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Birgül Karakoç, hamileliğin özellikle ilk ve son 3 aylık dönemlerinde karşılaşılan uyku sorunlarını ve çözüm yollarını anne adayları için anlattı

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Uykusuz geceler için pratik çözümler
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