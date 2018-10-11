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nı önlemek için ne yapılır? Bebeklerde sıvı kaybı nasıl geçer?

Bebekler ilk dönemlerde anne sütü ile beslendiği için gerekli tüm vitaminleri anne sütünden almaktadır. Ek gıdaya geçilmediyse anne adayları ve anneleri tedirgin etmektedir. Peki, bebeklerde sıvı kaybını önlemek için ne yapılmalıdır? Bebeklerde sıvı kaybı neden olur? İşte tüm soruların cevabı…

Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:06
Bebeklerde sıvı kaybını önlemek için ne yapılır? Bebeklerde sıvı kaybı nasıl geçer?

Bebeğin ilk dönemlerinde anne sütü ile beslenmesi gerekir. Anne sütü içeriğinde bulunduğu elektrolitlerden, ishali korumasından, diğer mikroorganizmalardan korumasından dolayı bir aşı, hatta antibiyotik gibidir. Anne sütü alan çocuklarda ishale rastlandığından, ishal olan bebekte muhakkak anne sütü ile beslemeyi artırmak gerekir. İshal olan bebeğin mutlaka saat başı ya da yarım saatte bir beslenmesi sağlanmalıdır.

BEBEKLERDE SIVI KAYBI BELİRTİLERİ

  • Sıvı alımının azalması
  • İshal
  • Kusma
  • Huzursuzluk
  • Huzursuzluğa bağlı ateş
  • Çocuğun idrarında koyulaşma
  • Elektrolit dengesizliği

Bebeklerin ağırlığının yaklaşık olarak %70-80'i sıvıdır. Çocuklarda sıvı oranının hem fazla olması, hem de ishal, kusma gibi durumların fazla görülmesi bizi na karşı tetikte tutmalıdır.

AZ SIVI ALAN BEBEKLERDE ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Çocuklarda en belirgin sıvı kaybı idrarla, bağırsaklar ile terleme yolu ile olmaktadır. Sıvı alımının az olmasıyla en hızlı etkilenecek organlardan biri böbreklerdir. Çocukların idrarında koyulaşma varsa en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.

YAZ AYLARINDA BEBEĞİN SIVI KAYBINI ÖNLEME YOLLARI

Ek gıdaya geçmiş bebeklerin yaz aylarında sıvı kaybını önlemek için bebeklere çorba, ayran, evde yapılmış limonatalar, evde hazırlanmış taze meyve suları gibi besinlerle beslemeye özen göstermelidir. Bebeği çok fazla sıcak tutacak, vücut ısısını artıracak kıyafetlerden uzak durmalı, açık renk kıyafetler tercih edilmelidir.

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