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Okullar, çocukların daha sık hastalanması ve bu hastalıkları birbirlerine kolayca bulaştırmaları anlamına da geliyor. Sınıf ve okul ortamlarında uzun saatler boyunca bir arada bulunan kalabalık öğrenci grupları birçok enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor. Özellikle okula ilk kez başlayan çocuklar okula başladıkları ilk yıl içinde yaklaşık 8 kez ateşli üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanıyor. Çocukların en sık yakalandıkları hastalıklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, , bulantı, kusma gibi belirtilerle başlayan rahatsızlıklar ile , , ve gibi yüksek bulaşıcı özelliğe sahip döküntülü hastalıklar bulunuyor. Bulaşıcı hastalıkların birçoğunun sessiz ve sinsi seyirli olduğunu ve kalabalık, havalandırması yetersiz olan okul gibi ortamlarda hızla yayılma eğilimi gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu dikkat edilmesi gereken küçük değişiklikler ile ebeveynlerin hem kendilerini hem de çocuklarını hastalıklardan koruyabileceğini ve daha sağlıklı bir okul dönemi geçirebileceklerini belirterek bu önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 15:06
Okul çocuklarını enfeksiyonlardan koruyacak 10 önlem

Sınıflarda hızlı sıcaklık değişimlerinin de eklenmesiyle vücudun adaptasyonunun daha da güçleştiğine, bunun da koşup terleyen, üşüyen çocukları enfeksiyon etkenlerinin hedefi haline getirdiğine dikkat çekiyor. Okul ortamında , çoğunlukla damlacık yolu olarak bilinen havada asılı kalan partiküller, doğrudan temas veya besinlerden ağız yoluyla bulaşıyorlar. Örneğin nezle ya da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir çocuğun hapşırma ve öksürmesi ile mikropların havaya saçılımı gerçekleşiyor veya ortak eşyaların kullanılması ile de enfeksiyonlar hızla yayılmaya başlıyor.

Basit önlemlerle çocuğunuzun kışı sağlıklı geçirmesi için izlenmesi gereken yollar...

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Okul çocuklarını enfeksiyonlardan koruyacak 10 önlem
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