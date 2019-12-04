Okul çocuklarını enfeksiyonlardan koruyacak 10 önlem

Sınıflarda hızlı sıcaklık değişimlerinin de eklenmesiyle vücudun adaptasyonunun daha da güçleştiğine, bunun da koşup terleyen, üşüyen çocukları enfeksiyon etkenlerinin hedefi haline getirdiğine dikkat çekiyor. Okul ortamında bakteri ve virüsler, çoğunlukla damlacık yolu olarak bilinen havada asılı kalan partiküller, doğrudan temas veya besinlerden ağız yoluyla bulaşıyorlar. Örneğin nezle ya da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir çocuğun hapşırma ve öksürmesi ile mikropların havaya saçılımı gerçekleşiyor veya ortak eşyaların kullanılması ile de enfeksiyonlar hızla yayılmaya başlıyor.

Basit önlemlerle çocuğunuzun kışı sağlıklı geçirmesi için izlenmesi gereken yollar...