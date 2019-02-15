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Saldırgan çocuklara nasıl davranılmalı?

Giriş Tarihi: 15.2.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 16:22
Saldırgan çocuklara nasıl davranılmalı?

Çocuğunuzda olmasını istemediğiniz kötü huylarından biri de sinirli bir yapıya sahiplenip en ufak bir sorunda öfkesini kontrol edememesi ise nasıl davranmanız gerektiğiniz hakkında önerimiz var. İşte o öneriler...

Yaş dönemi özelliklerine bağlı olarak görülme sıklığı değişen öfke kontrolsüzlüğü karşısında ebeveynlerin tutumu oldukça önemlidir. Çocuğunun asi, öfkeli ve saldırgan olmasını istemeyen aileler ilk önce kendi davranışlarını düzelterek onlara ayna olmalıdır.

Öfkelenme faktörünü etkileyen diğer sebepler; çocuğun yeteneksizliği, ceza yöntemi, aile ferdinin çocuğa sinirli davranması, fiziksel rahatsızlıklardır.

ÖFKELİYKEN NE YAPILMALI?

Günümüzdeki ebeveynler öfke nöbetine giren çocukların bu davranışı göstermesinin nedenini şımarıklığa ya da isteklerini gerçekleştirmek için yaptığını düşünebilir.

Ön yargı yerine neden böyle davrandığının ana kaynağını araştırmak en doğrusudur. Altında yatan asıl etkeni bulmak çocuğun öfkesini dindirme açısından büyük rol oynar.

Öfke nöbetine giren çocuğunuzu cezalandırarak sakinleştiremezsiniz. Bu davranış yalnızca hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Kendisi sakinleşene kadar onun yanında olacağınızı hissettirin.

Öfke patlamasının yaşandığı esnada yine sert bir şekilde karşılık vermek,öfkeyi dahada tetikler ve bu defa saldırgan hareketler sergilemeye başlayabilir.

Öfke krizine giren küçük yaştaki bir çocuğunuz değil de ergenlik çağındaki çocuğunuz ise daha yoğun bir öfke ile karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Haksız yere yersiz cezalar verilmemeli onlara karşı anlayışlı olup mümkün olan istekleri değerlendirmeye açık olmalıdır.

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Saldırgan çocuklara nasıl davranılmalı?
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