Saldırgan çocuklara nasıl davranılmalı?

Yaş dönemi özelliklerine bağlı olarak görülme sıklığı değişen öfke kontrolsüzlüğü karşısında ebeveynlerin tutumu oldukça önemlidir. Çocuğunun asi, öfkeli ve saldırgan olmasını istemeyen aileler ilk önce kendi davranışlarını düzelterek onlara ayna olmalıdır.

Öfkelenme faktörünü etkileyen diğer sebepler; çocuğun yeteneksizliği, ceza yöntemi, aile ferdinin çocuğa sinirli davranması, fiziksel rahatsızlıklardır.

ÖFKELİYKEN NE YAPILMALI?

Günümüzdeki ebeveynler öfke nöbetine giren çocukların bu davranışı göstermesinin nedenini şımarıklığa ya da isteklerini gerçekleştirmek için yaptığını düşünebilir.

Ön yargı yerine neden böyle davrandığının ana kaynağını araştırmak en doğrusudur. Altında yatan asıl etkeni bulmak çocuğun öfkesini dindirme açısından büyük rol oynar.

Öfke nöbetine giren çocuğunuzu cezalandırarak sakinleştiremezsiniz. Bu davranış yalnızca hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Kendisi sakinleşene kadar onun yanında olacağınızı hissettirin.

Öfke patlamasının yaşandığı esnada yine sert bir şekilde karşılık vermek,öfkeyi dahada tetikler ve bu defa saldırgan hareketler sergilemeye başlayabilir.

Öfke krizine giren küçük yaştaki bir çocuğunuz değil de ergenlik çağındaki çocuğunuz ise daha yoğun bir öfke ile karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Haksız yere yersiz cezalar verilmemeli onlara karşı anlayışlı olup mümkün olan istekleri değerlendirmeye açık olmalıdır.