Eğitim ve teknolojinin ebeveyn ve çocuklarla buluştuğu zirve!

26 Şubat Salı günü İstanbul'da yapılan lansmanda, 2 Mart 2019'da Radisson Blu Hotel Şişli'de 6.kez gerçekleşecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve 3 Mart'ta aynı mekanda ilk kez gerçekleşecek Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi'nin tanıtımı yapıldı. Tanıtımda zirve danışma kurulundan Ümit Sanlav ve Zirve Koordinatörü Işıl Boy Ergül zirvenin içeriği hakkında bilgi verdiler.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül konuşmasında; "Yapay zeka, mobil öğrenme, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, robotik, steam, okul tasarımı, girişimcilik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dijital insan kaynakları, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitselveri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık, makine öğrenmesi, İnternet ve bilişim suçları gibi konuların zirve programında paneller ve atölyelerle derinlemesine ele alınacağını ve katılımcıların dopdolu içerikle verimli bir gün geçireceklerini" belirtti.

EBEVEYN VE ÇOCUK ZİRVESİ, "İYİ GELECEK"

Bu sene "İyi Gelecek" temasıyla ilk kez gerçekleşecek olan Ebeveyn ve Çocuk Zirvesine de değinen Işıl Boy Ergül "EÇZ'deönemli konuşmacıların yanısıra, 3-13 yaş arasındaki çocuklar için birbirinden farklı ve faydalı atölyeler düzenlenecek. Bu atölyelerden bazıları yaratıcı drama, Lego, İngilizce konuşma, permakültür, vermikültür, ahşap oyuncak yapımı, yaratıcı sanat, robotik, maker, oyun ile kodlama, steam, flip flop elektronik, 3D kalem, masal, güvenli İnternet, yaratıcı okuma ve yazma gibi atölyeler. Ebeveynlerin çocukları ile birlikte katılacakları robotik, maker ve oyuncak tasarımı atölyeleri de zirve programında yer alıyor. Ayrıca çocuklar Apple Deneyim alanında uzman eğitmenlerle birlikte isterlerse aileleriyle günboyu etkinlik yapabilecekler." dedi.

İÖ VE İS EĞİTİM, HABERCİLİK VE SOSYAL HAYAT

Öte yandan zirve danışma kurulu üyesi Ümit Sanlav da; "Sayısız konferans, eğitim, atölye ve panele ev sahipliği yapacak olan zirvemizin panellerinden biri de; eğitim, habercilik ve sosyal hayatın İnternette önce ve internetten sonrasının konuşulacağı "İÖ ve İS Eğitim, habercilik ve sosyal hayat" paneli olacak. İnsanlık tarihinde dönüm noktası olan iki İ.Ö ve İ.S. Vardır. Biri Milattan önce ve milattan sonra olarak da kullanılan İsa'dan önce- İsa'dan Sonra (İ.Ö ve İ.S), diğeri 2007 yılında ADSL ve mobil teknolojinin yaygınlaşması ile hayatımıza giren İnternetten Önce ve İnternetten Sonra anlamındaki İÖ ve İS. dir. Yapay zeka teknolojisi ve internet çağını yaşadığımız süreçte, internetten önce ile sonrasını karşılaştıracak, sosyal bilimlerin parametlerinin yapay zeka çalışmaları ile entegrasyonunu değerlendireceğiz" dedi.

Sağlık, teknoloji bağımlılığı, okul seçimi, yabancı dil öğrenimi, eğitim teknolojileri, özel eğitim, yurt dışı eğitimi, iletişim, akademik başarıyı artırma, sağlıklı beslenme, spor, üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim gibi en çok merak edilenlerin, bilinmeyenlerin, doğru bilinen yanlışların masaya yatırılacağı Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi, 3 Mart Pazar günü tüm ebeveyn ve çocukları Radisson Blu Hotel Şişli'ye bekliyor.