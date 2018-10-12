Bebeklerde atak takvimi… Bebeklerde büyüme atakları hangi aylarda olur?

Bebekler 1 yaşına gelmeden doğum ağırlıklarının 3 katından fazlasına ulaşırlar. Beyinleri hiç durmadan büyür, boyları 1.5-2 kat uzar. Konuşmak, yürümek gibi becerileri öğrenirler. Minik bedenlerinin bu hıza ayak uydurması kolay olmaz. Yani bebeğinizin yaşadığı tüm o ağlamalar, iştah artışlarının sebebi büyüme atağı olabilir. İngilizcede Growth Spurt olarak adlandırılan bebeklerde büyüme atakları, her bebeğin mutlaka geçtiği dönemlerdir.

BÜYÜME ATAĞI NE ZAMANLAR OLUR, NE KADAR SÜRER?

Bebeklerde büyüme atakları 2-4 gün arasında sürer. Bebek büyüdükçe atak süreleri bir haftaya kadar uzayabilir. Bebeğiniz;