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Taburculuk öncesi yenidoğan sünneti

Giriş Tarihi: 22.8.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 10:25
Taburculuk öncesi yenidoğan sünneti

Son dönemde çocuklarını ettirmek için ileri yaşları beklemeyen ebeveynlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Çocuklar özellikle yenidoğan döneminde hatta doğumu takip eden günde dahi sünnet olabilmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çocukların erken dönemde sünnet ettirilmesi iyileşme sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Sünnet için en ideal dönem, bebeğin emme veya solunum problemleri gibi hayati bir sorunu yoksa doğumun ertesi günüdür.

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İlk 24 saatten sonraki dönem yenidoğan sünneti için tercih edilen zamandır. Böylece doğum sonrası bebek sünnetli olarak taburcu edilmiş olmaktadır. Bunun en önemli avantajı bebeğin henüz çevresinin farkındalığında olmadan işlemin yapılmasıdır. İlerleyen zamanlarda esnasında lokal anestezi yapılmasına rağmen bebeğin huzursuz olduğu görülebilmektedir. Bu nedenle sünnet işlemi için doğumdan itibaren 1 ayı geçirmemekte yarar vardır.

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Taburculuk öncesi yenidoğan sünneti
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