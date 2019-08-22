Taburculuk öncesi yenidoğan sünneti

AĞRISIZ YENİDOĞAN SÜNNETİ İLE BEBEĞİNİZİ TRAVMADAN KORUYABİLİRSİNİZ

İlk 24 saatten sonraki dönem yenidoğan sünneti için tercih edilen zamandır. Böylece doğum sonrası bebek sünnetli olarak taburcu edilmiş olmaktadır. Bunun en önemli avantajı bebeğin henüz çevresinin farkındalığında olmadan işlemin yapılmasıdır. İlerleyen zamanlarda sünnet esnasında lokal anestezi yapılmasına rağmen bebeğin huzursuz olduğu görülebilmektedir. Bu nedenle sünnet işlemi için doğumdan itibaren 1 ayı geçirmemekte yarar vardır.