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meme reddine karşı önemli öneriler!

Giriş Tarihi: 6.11.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 11:14
Bebeklerde meme reddine karşı önemli öneriler!

Her bebek dünyaya geldiği ilk saatlerden itibaren içgüdüsel olarak emme refleksi gösterir. Bazı bebekler anne sütüne çabuk alışırken, bazıları da emmeyi reddeder. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Memnune Aladağ, meme reddi hakkında bilgi verdi.Meme reddinin nedenleri doğru tespit edilmeli, anne baba bu dönemde sabırlı olmalı ve uzmanların tavsiyelerini dinlemelidir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Memnune Aladağ, bebeklerde meme reddi hakkında bilgi verdi.Bir bebeğin meme emmeyi reddetmesine “Meme reddi” denmektedir. Ancak bu reddin ihtiyacın azaldığı ya da memeyi çabuk boşalttığı dönemlerdeki yalancı meme reddi olup olmadığı gözden geçirilmelidir.

ANNE - BEBEK İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Bebeğin damak, dil veya dudak yapısındaki anomaliler, emmesini zorlaştırıp meme reddine neden olabilmektedir. Bu açıdan mutlaka doktor kontrolü yapılıp; bu durum düzeltilmelidir. Doğumdan sonraki günlerde anne ve bebeğin bağlanma sürecindeki aksaklıklar emme sürecini etkilemektedir. Anne ve bebeğin mümkün olan en ten temasının sağlanması, bebeğin en kısa sürede emzirilmesi çok önemlidir. Bebeğin sağlık sorunları anneden ayrılmak zorunda kalması, annenin doğum sonrası kullandığı ilaçlar veya doğum sırasındaki zorluklar nedeni ile duruma adapte olamaması, annenin veya bebeğin gergin huzursuz olması nedeni ile adaptasyonun bozulması da bu süreci etkileyen faktörlerdir. Anneye destek olunarak kaygı, stres ve ağrısının azaltılması emzirmenin devamının sağlanması bakımından önemlidir.

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Bebeklerde meme reddine karşı önemli öneriler!
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