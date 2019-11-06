Bebeklerde meme reddine karşı önemli öneriler!

ANNE - BEBEK İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Bebeğin damak, dil veya dudak yapısındaki anomaliler, emmesini zorlaştırıp meme reddine neden olabilmektedir. Bu açıdan mutlaka doktor kontrolü yapılıp; bu durum düzeltilmelidir. Doğumdan sonraki günlerde anne ve bebeğin bağlanma sürecindeki aksaklıklar emme sürecini etkilemektedir. Anne ve bebeğin mümkün olan en kısa sürede ten temasının sağlanması, bebeğin en kısa sürede emzirilmesi çok önemlidir. Bebeğin sağlık sorunları nedeni ile anneden ayrılmak zorunda kalması, annenin doğum sonrası kullandığı ilaçlar veya doğum sırasındaki zorluklar nedeni ile duruma adapte olamaması, annenin veya bebeğin gergin huzursuz olması nedeni ile adaptasyonun bozulması da bu süreci etkileyen faktörlerdir. Anneye destek olunarak kaygı, stres ve ağrısının azaltılması emzirmenin devamının sağlanması bakımından önemlidir.