Bebek bakımında sık yapılan bu yanlışlara dikkat!

BEBEĞİNİZİN BEZİNİ 2 SAATTE BİR DEĞİŞTİRMELİSİNİZ

Göbek kordonu, yeni doğanlarda bakterilerin en kolay yerleştiği bölgedir; kuru tutulmalı, havayla teması sağlanmalıdır. Bezin göbekten daha aşağıda bağlanması; havayla temasını, içe doğru katlanarak bağlanması da; idrar ve dışkıyla temas etmeden kuru tutulmasını sağlar. İdrar veya dışkı bulaşımı olduğunda su ve pamukla silindikten sonra temiz bir havluyla kurulanmalıdır. Bez bölgesinin bakımında, idrar temizliği için su ve pamuk, dışkı temizliği için yumuşak formüllü temizleyiciler kullanılmalıdır.

Temizlik sonrası bölge açık bırakılarak nemlilik önlenmelidir. Temizlik için kullanılan mendillerin, tahriş eden maddeler içermemesine dikkat edilmelidir. Dışkının genital bölgeden iyice uzaklaştırıldığından emin olunmalıdır. Özellikle, iki saatte bir bez değişimi yapılması ve bez bölgesinin her gün on dakika havalandırılması, deri iltihabı riskini azaltacaktır. Bez bölgesini tahriş edici etkenlerden korumak için, yarı geçirgen tabaka oluşturan bariyer kremler kullanılabilir. Bebek bezi bölgesine, uygulanacak bakım ürünlerinin özellikle de, vazelin içeren ajanların yoğun miktarda uygulanmaması ve deriden tam emildikten sonra bezin kapatılması gerekir. Aksi halde bu ajanlar bezin iç yüzeyini kaplayarak emiciliğini bozacak, bez bölgesinin soyulmasını kolaylaştıracaktır.

BEBEK PUDRALARI TAVSİYE EDİLMİYOR!

Bebek pudraları; solunma durumunda akciğere ve solunum yollarına zarar verme riski olacağından ve uygulandığı bölgede sulanmaya yol açtığından önerilmemektedir. Meme emen bebekler, mama ile beslenenlere göre daha düşük pH'lı dışkıya sahiptir, bu da bez dermatiti riskini azaltmaktadır. Bez dermatiti (pişik) oluşursa, cilt ıslaklığının ve cildin idrar ve dışkı ile temasının azaltılması ve mikroorganizmaların uzaklaştırılması gerekir. Sık bez değiştirmek, ıslaklığı azaltmaya yardımcı olur. Vazelin gibi bariyer merhemler, idrar ve dışkının cilde temasını engelleyerek yardım ederler. Çinko, vitamin A ve vitamin D içeren diğer ticari ürünler de etkili olabilirler. Bariyer merhemler, tekrar uygulanmadan önce cilt, su veya gerekli ise hafif sabun kullanarak nazikçe temizlenmelidir. Bezin her değiştirilmesinde bariyer merhemlerin tamamen kaldırılması gereksizdir.

KOKULU ÜRÜNLERE VE ISLAK MENDİL KULLANIMINA DİKKAT!

Nemlendiriciler; deride kuruluk, soyulma ve egzaması olan bebeklerde günlük bakımda önerilmektedir. Nemlendiriciler su kaybını azaltarak kuruluk ve çatlamayı önler, dermatit sıklığını azaltır ve deri bütünlüğünü korur. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan ajan, sıvı vazelindir. Çiçek yağı, Riviera tipi olmayan saf kaliteli bir zeytinyağı da tercih edilebilir. Badem yağı ve hindistancevizi yağı, yüksek alerjik potansiyellerinden dolayı bebeklerde kullanılmamalıdır. İhtiyacı olmayan yeni doğanda ise rutin nemlendirici kullanımının, enfeksiyon riskini arttırdığı gösterilmiştir. Nemlendiriciler, banyo sonrası ya da nemli deriye uygulandığında etkileri artmaktadır.

Sıcak ve nemli alanlara sürülen krem formunda nemlendiriciler; sivilce ve çıbana neden olabilir, özellikle egzamalı hastalarda kaşıntıyı arttırabilir. Pomad ya da losyon formunda uygulamalar ise daha iyi yayılır, daha iyi tedavi eder. Süt çocukları için; koruyucu, boya ya da parfüm içermeyen özel ürünler kullanılmalı ve bu ürünler önce kolun iç kısmı gibi küçük bir alana uygulanarak tahriş edip etmeyeceğine bakılmalıdır.

Çocuklar için kullanılacak ürünlerde; hormon dengelerini bozacak, kontak dermatit, döküntü gibi yan etkilere neden olabilecek propilen glikol, sodyum lauryl sülfat (SLS), sodyüm lauret sülfat (SLES), metilizotiazolinon ve paraben gibi kimyasal maddelerden, parfüm ve boyalardan, meyve kokusu ve rengi verilmiş katkı maddelerinden de kaçınılmalıdır. Islak mendiller pratiktir, güzel kokar ancak sabun ve parfüm içermeleri, derinin yağını almaları ve kontak dermatite neden olmaları nedeniyle önerilmez. Ev dışındayken mecburen ıslak mendil kullanılacaksa da, su ile durulayıp kullanmak uygun olacaktır.