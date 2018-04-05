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‘Benimle ilgilen’ demenin başka yolu!

Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:19
‘Benimle ilgilen’ demenin başka yolu!

Eline geçen oyuncak dahil her eşyayı fırlatan ve yere atan bir çocuğa sahipseniz, durumun zamanla baş edilmesi zor bir soruna dönüştüğünü bilirsiniz. Üstelik her çocuğun bu durumu yaşadığı bir çılgınlık dönemi oluyor ve bunu aşmak için ciddi bir sabra ihtiyaç duyabilirsiniz.  Özellikle 18 ay- 2 yaş arasındaki çocukların atma oyunu, daha büyük çocukların ise dikkat çekme ve iletişim kurmak için tercih ettiği karmaşık bir yol olan atma alışkanlığını Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz anlatıyor.

ÇOCUKLAR ELİNE GEÇEN HER ŞEYİ NEDEN FIRLATIR?

Çocuklar dünyayı keşfetmek ve tanımak ister. Bunun içinse en kolay yolları eşyaları tanımaktan geçer. Bu bazen bir oyuncak bazense içi su dolu bir bardak olabilir. Çocuklar özellikle de 2 yaşından küçük olanlar, eşyaları alır, tutar, inceler ve atar. Bu, motor becerilerinin gelişmesi aşamasında her çocuğun yaptığı davranışlardır. Bu tarz davranışlar tehlikeli boyuta geldiklerinde ise aileler için endişe verici olabilir. Ancak ebeveynler şunu unutmamalıdır, çocuklar 2 yaşından önce sebep sonuç ilişkisi kuramazlar. Haliyle yaptıkları davranışların ne sonuçlar doğuracağını bilemezler. Bu durumda ebeveynler dikkatli olmalı ancak çocuklarının belli sınırlar dahilinde üzerinden deneyim kazanmalarına izin verilmelidir.

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‘Benimle ilgilen’ demenin başka yolu!
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