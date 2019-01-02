Uykusuz çocuk obezite riski altında!

Kaliteli uyku, çocuğun büyüme ve gelişimi için oldukça önemlidir. Çocukluk çağında yeterli ve kaliteli uyku alamayanlarda dikkat ve hafıza sorunları görülmektedir. İlerleyen dönemlerde ise, uykusuzluk çocuğun okul başarısını olumsuz etkileyebileceği gibi saldırgan davranışlara da yol açabilir.

Henüz daha 1.5 yaşındaki bebeğiniz, gecenin büyük bir bölümünde bitmeyen bir enerjiyle ağlayıp hem kendini, hem de sizi ve komşularınızı uykusuz mu bırakıyor? Yoksa sabahın köründe evdeki tıkırtı seslerine 'hırsız var' korkusuyla uyanıp, salonun ortasında minik bir uyurgezerle mi karşılaşıyorsunuz? Kaliteli uyku hepimiz için önemli olsa da, çocuklarda çok daha kritik önem taşıyor… Çocuğunuzun kaliteli bir uyku çekmesi için doğru pozisyon ve etkili uyutma yöntemlerini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Başoğlu Öner anlattı.