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ve tikler okul başarısını etkiliyor

Giriş Tarihi: 22.8.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 11:13
Takıntı ve tikler okul başarısını etkiliyor

Tedavi edilmeyen ve ve tikler özellikle çocuklarda özgüven kaybına yol açıyor, sosyal yaşamı bozuyor ve okul başarısını olumsuz etkiliyor.

Tedavi edilmeyen ve ve tikler özellikle çocuklarda özgüven kaybına yol açıyor, sosyal yaşamı bozuyor ve okul başarısını olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, takıntı ile tiklerin birbirinden farklı olduğunu ve tedavi yöntemlerinin değiştiğini söyledi. Takıntı veya sahibi kişinin toplumda farkılaştırıldığını ve bunun kişinin yaşamını olumsuz etkileyebildiğini belirten uzmanlar, "Özellikle okul çağı çocuklarında, takıntı ve tiklerin çocuğun okul başarısını, duygusal ve sosyal yaşantısını olumsuz etkilediğini" vurguladı. Takıntının, bilimsel olarak " kompulsif bozukluk" olarak isimlendirildiğini hem çocukluk hem de erişkinlikte başlayabileceğini ifade eden uzmanlar, bu bozuklukta kişinin aklına onu rahatsız eden zorlayıcı düşünceler geldiğini, aslında bu düşüncelerden çok da rahatsızlık duyduğunu hatta saçma bulduğunu ancak düşünmekten kendini alıkoyamadığını anlattı.

"Obsesyon" denilen bu zorlayıcı düşüncelerden kurtulabilmek için yapılan tekrarlayıcı davranışlara ise "kompulsiyon" isminin verildiğini ifade etti.

Uzmanlar, "Düşüncenin etkisiyle yapılan bu davranışlar belli bir amaca yöneliktir. Kişi, davranışı zihnindeki o düşünceden kurtulmak için yapar. Davranış sonrası rahatlama yaşansa da düşünce tekrar aynı şekilde zorlayabilir ve bu durum bir kısırdöngüye dönüşür ve kişinin çok zamanını alır" dedi.

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Takıntı ve tikler okul başarısını etkiliyor
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