Çocuklarda Böbrek reflüsü (VUR hastalığı) nedir?

NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Vezikoüreteral reflü çok sık görülen bir rahatsızlık olup her 100 çocuktan birisinde görülmektedir. Genetik geçiş gösterir ve eğer kardeşte bu durum varsa, görülme olasılığı çok daha artar. Gündüz işeme bozuklukları bu duruma eşlik edebilir ve daha karışık bir hale getirebilir.

NASIL TANI KONULUR?

En sık tanı koyma şekli ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu sonrasında yapılan tetkikler (voiding filmi) sayesindedir. Hastaların%20'lik bir kısmında ise anne karnında yapılan ultrasonografide böbreklerde genişleme tespit edilir ve bunun akabinde yapılan tetkikler ile VUR tanısı konulur.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

VUR, çok değişik derecelerde görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle hastamızın cinsiyeti, yaşı, daha önce geçirdiği enfeksiyon sayısı gibi özelliklere bağlı olarak, 'kişiye özel' tedavi planı yapılmaktadır. Temel olarak 3 ana tedavi yöntemi vardır. Bunlar;

Takip ve ilaç tedavisi

Enjeksiyon tedavisi

Ameliyat

Çok düşük derecelerde herhangi bir müdahale gerekmeyebilir ve takip yeterli olabilir. Bazı çocuklara uzun süre antibiyotik tedavisi verilmesi gerekebilir. Bazı çocuklara 10 dk. süren kapalı bir enjeksiyon (STING) işlemiyle tedavi yapılabilir. Enjeksiyon tedavisinin başarısı %50 ve %75 arasında değişkenlik gösterir. Bazı hastalara ise daha büyük ameliyatlar gerekebilir. Açık cerrahinin yanı sıra, laparoskopi ve robotik cerrahi de bu hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır. Tüm bu durumlardan dolayı, bu çocukların ilgili çocuk ürolojisi ve çocuk nefrolojisi uzmanları tarafından değerlendirilmesi en doğru seçim olacaktır.

ÇOCUKLARDA VUR TEDAVİSİNDE ROBOTİK CERRAHİ AVANTAJLARI

Vezikoüreteral reflü tedavisinde ameliyat kararı verilen hastalarda açık veya kapalı yöntemlerle ameliyat yapılabilmektedir. Her iki yöntemde de ameliyat başarısı %95 olarak bildirilmiştir.

Açık cerrahi, sezaryen kesisine benzer bir kesi ile yapılırken, robotik cerrahi, vücuda büyük bir kesi yapmadan, karın boşluğuna milimetrik cihazlarla girilip karbondioksit gazıyla şişirerek organların değerlendirilmesi ve gereğinde müdahale edilmesi anlamına gelmektedir. Teknolojik cihazların kullanıldığı ve tecrübe gerektiren özel bir cerrahi yöntemidir. Amerika'da ve Avrupa'da pek çok merkezde rutin olarak uygulanmaktadır. Günümüzde uygun cihazların geliştirilmesi ile beraber çocuklarda her yaş gurubunda uygulanabilmektedir. Robotik cerrahinin açık cerrahiye oranla pek çok üstünlüğü bulunmaktadır.

BUNLARIN BAZILARI;

• Ameliyat sonrası azalmış ağrı

• Kısa hastanede kalış süresi

• Yara izinin belirgin olmaması (daha iyi kozmetik görünüm)

• Cerrahi komplikasyon oranlarının en aza indirgenmesi (kanama vs.)

• Yüksek başarı oranlarıdır.

Bu avantajlarının yanında birçok rahatsızlıkta açık cerrahiye en az eşdeğer olacak şekilde yüksek başarı oranları bilimsel olarak gösterilmiştir. Sonuç olarak VUR hastalığında erken teşhis ve modern tedavi yöntemleri ile çocuklarda böbrek yetmezliği önlenebilir.