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Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:59
Ara tatili verimli geçirmek için 5 öneri

Bu sene ilk ve orta dereceli öğrencilerinin ilk defa yapacağı yaklaşıyor. Toplam 9 günlük tatil sürecinde öğrencilerin zorlu geçen sınav dönemlerinden sonra dinlenmeleri hedefleniyor. Tatil dönemlerini stressiz ve eğlenerek geçirmek, öğrencinin motivasyonunu artırmaya yardımcı oluyor. Ailelerin tutumu, öğrencinin başarısında büyük rol oynuyor. Uz. Klinik Psikolog Gözdem Özdem, ara tatili verimli geçirmek için önemli önerilerde bulundu.

Ara tatiller öğrenciler için derslere kısa bir mola vererek dinlenmek, oyunlar oynamak, dönemin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Ebeveynlerde ise eğer o zamana kadar çocuğun ders başarısı düşükse üzüntü hali ve bunun ardından telafi için çözüm çabaları görülmektedir. Bu durumun aksine çocuk derslerde başarılı ise performansı korumak adına beklentiler ortaya çıkmaktadır. Ara tatilde yapılan en yaygın hata, çocuktan dersler ve ödevler konusunda aynı performansın beklenmesidir. Ara tatilin amacı , sürekli kitap okumak ya da proje yetiştirmek değildir. Bu süreçte çocuğun stressiz ve mutlu zamanlar geçirmesi önemlidir.

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Ara tatili verimli geçirmek için 5 öneri
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