Çocuğunuzu sünnet ettirirken dikkat etmeniz gerekenler

SÜNNET ÇOCUĞUNUZUN PSİKOLOJİSİNE ZARAR VERMESİN

Sünnet tıbbi bakımdan her yaşta yapılabilen bir operasyondur. Ancak sünnetin çocuğun psikolojik dünyasında olumsuz sonuçlar yaratmaması için zamanlamasına dikkat edilmelidir. Çocukların cinsel kimliklerini keşfetmeye başladığı 2-6 yaş arası dönem sünnet için tercih edilmemelidir. Anneye son derece bağlı olunan bu dönemde yapılacak sünnet çocukta cinsel organını kaybettiği yönünde bir algı oluşturabilmektedir. Ancak bu yaş aralığında çocuğun inmemiş testis veya kasık fıtığı gibi olması gereken zorunlu bir ameliyatı varsa sünnet de bu ameliyatlarla birlikte yapılabilir.

YENİDOĞAN SÜNNETİ İÇİN İLK 24 SAATİN GEÇMESİNİ BEKLEYİN

Son yıllarda sıkça tercih edilen yenidoğan sünneti için ilk 24 saatin geçmesinin beklenmesi daha sağlıklıdır. Bebeğin anne sütünü nasıl emdiği gözlemlendikten ve kan değerleri kontrol edildikten sonra her şey yolundaysa sünnet gerçekleştirilebilir. İlk 1 aya kadar bebeklerin ağrı eşiği daha farklı olduğu için bu dönemde sünnet lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Yenidoğan sünnetinin ardından ağrı kesici kullanımı az olduğu gibi bebeğin bakımı da daha kolaydır. Bu dönemde sünnet olan çocuklar emzirilerek veya kucağa alınarak kolaylıkla sakinleştirilebilir.

İLK 6 AY EN İDEAL ZAMAN

İlk 6 ayın ardından bebeklerin ağrı eşiklerinde değişiklikler yaşanmaktadır. Bunun yanında annesine daha fazla alışan bebek ameliyathanede tek başına durmakta zorlandığı için lokal anestezi yerine genel anestezi kullanılmaktadır. Ağrı eşikleri değiştiği için ağrı kesici kullanılmak zorunda kalınabilir. 2 yaşına kadar sünnet yapılması planlanıyorsa ilk 6 ay en ideal zamandır.

SÜNNETİ DOKTORUN YAPMASI GEREKİYOR

Son yıllarda sünnet operasyonlarında lazerle sünnet veya dikişsiz sünnet gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Sünnet için yöntemi ailelerin kendilerinin değil yapılan muayenenin ardından doktorun seçmesi daha sağlıklıdır. Klasik yöntemle yapılan dikişli sünnetlerde dikişler 1 hafta sonra kendi kendine kaybolmaktadır. Basit bir operasyon gibi gözüken sünnetin ehil olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ileride daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Sünnet derisinin fazla bırakılması enfeksiyonlara yol açabilirken, fazla alınması ise ileri dönemlerde çok daha ciddi sorunlara zemin hazırlayabilmektedir. Konusunun uzmanı kişiler tarafından yapıldığında 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan sünnetin ardından çocuk taburcu edilmektedir. Tamamen iyileşme ise 1 hafta sürmektedir.

SÜNNET SONRASI BUNLARA DİKKAT EDİN

Bez kullanan bebeklerin sünnetinde bakım çok daha kolaydır. Bu dönemdeki bebeklerde beze sürülecek özel pomatlar kullanılmalıdır.

Bezli bebekler genellikle ağrı sorunu yaşamamaktadır. Huysuzlandığı zamanlarda emzirmek bebeği sakinleştirebilir. Yine de ağrı sorunu yaşayan bebeklerde fitil yöntemi kullanılabilir.

Yetişkin çocuklarda genital bölgeyi koruyan özel iç çamaşırları kullanılmalıdır.

Her iki gruptaki sünnetli çocuklarda sünnetten 2-3 gün sonra banyo yapmak toparlanmayı hızlandırmaktadır.

Sünnet sonrası kanama, enfeksiyon veya yara iyileşmesinde sorun yaşandığı durumlarda doktora başvurulmalıdır.