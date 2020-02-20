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En sinsi şiddet çocuğa küsmektir!

Şiddetin pek çok şekli ve derecesi vardır.Psikolojik şiddette bunlardan biridir. Çocuğa küsmekte en sinsin psikolojik şiddetlerin başında gelir. Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:24 ABONE OL
En sinsi şiddet çocuğa küsmektir!

Şiddet denilince akla belki de çoğu zaman "dayak" gelir. Saldırmak, vurmak, iteklemek, tekme atmak, ısırmak, sarsmak, şaplatmak, çimdiklemek, saç çekmek yani fiziki olarak her türlü zarar verme eylemlerin tümü fiziksel şiddettir. Bir de duyguları ve ruh sağlığını hedef alan, davranış ve kişilik bozukluklarına neden olan, kişide çoğu defa psikopatolojik etki bırakan bir şiddet türü vardır ki kadar zarar vericidir fakat fiziksel şiddet kadar görünür değildir. O da "..."

Bağırma, sert bakışlar, sert ses tonu, emri vaki konuşmalar, yaptırımlar, hakaret, korkutma, aşağılama, küçümseme, baskı, cezalandırma, mukayese, etiketleme yani duygu dünyasında iz bırakan eylemlerin tamamı da psikolojik şiddettir.

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En sinsi şiddet çocuğa küsmektir!
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