En sinsi şiddet çocuğa küsmektir!

Şiddet denilince akla belki de çoğu zaman "dayak" gelir. Saldırmak, vurmak, iteklemek, tekme atmak, ısırmak, sarsmak, şaplatmak, çimdiklemek, saç çekmek yani fiziki olarak her türlü zarar verme eylemlerin tümü fiziksel şiddettir. Bir de duyguları ve ruh sağlığını hedef alan, davranış ve kişilik bozukluklarına neden olan, kişide çoğu defa psikopatolojik etki bırakan bir şiddet türü vardır ki fiziksel şiddet kadar zarar vericidir fakat fiziksel şiddet kadar görünür değildir. O da "psikolojik şiddettir..."

Bağırma, sert bakışlar, sert ses tonu, emri vaki konuşmalar, yaptırımlar, hakaret, korkutma, aşağılama, küçümseme, baskı, cezalandırma, mukayese, etiketleme yani duygu dünyasında iz bırakan eylemlerin tamamı da psikolojik şiddettir.