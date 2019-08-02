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Hangi doğum yöntemini seçmeliyim?

Giriş Tarihi: 2.8.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 10:09
Hangi doğum yöntemini seçmeliyim?

Doğum şeklinin bebeğin ve annenin durumuna göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, normal ve hakkında bilgilerini aktardı.

Gebelik ve baba adayları için daha en başından oldukça heyecanlı ve bir o kadar kaygı dolu bir dönemdir. Daha bebeğin ilk kalp atımlarının görülmesi ile birlikte anne ve baba adayların ilk aklına gelen sorulardan birisi " mu, sezaryen mi?" olmakta ve bütün gebelik boyunca kafalarını meşgul etmektedir. Süreç bu şekilde ilerlerken anne ve baba adayları doğumun nasıl olacağı konusunda kendilerince bir tercih yapsalar da aslında doğum bebeğin durumuna, gebeliğin yapısına ve hekimin kararına göre değişiklik gösterecektir. Unutulmaması gereken nokta normal veya sezaryen doğumun hiçbirisi birbirinden üstün değildir. Doğum şekli bebeğin ve annenin durumuna göre belirlenmelidir.

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Hangi doğum yöntemini seçmeliyim?
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