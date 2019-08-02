Hangi doğum yöntemini seçmeliyim?

Gebelik anne ve baba adayları için daha en başından oldukça heyecanlı ve bir o kadar kaygı dolu bir dönemdir. Daha bebeğin ilk kalp atımlarının görülmesi ile birlikte anne ve baba adayların ilk aklına gelen sorulardan birisi "Normal doğum mu, sezaryen mi?" olmakta ve bütün gebelik boyunca kafalarını meşgul etmektedir. Süreç bu şekilde ilerlerken anne ve baba adayları doğumun nasıl olacağı konusunda kendilerince bir tercih yapsalar da aslında doğum bebeğin durumuna, gebeliğin yapısına ve hekimin kararına göre değişiklik gösterecektir. Unutulmaması gereken nokta normal veya sezaryen doğumun hiçbirisi birbirinden üstün değildir. Doğum şekli bebeğin ve annenin durumuna göre belirlenmelidir.