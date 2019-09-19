Kızamık aşısı yapılmazsa ne olur?

Prof.Dr. Vefik Arıca, kızamığın, virüsün yol açtığı bir çocukluk çağı döküntülü hastalığı olduğunu söyledi. Genellikle kış sonunda ve ilkbahar başında yaygın görülen hastalığın, enfekte olmuş mukus ve tükürükle temas yoluyla yayılabildiğini söyleyen Arıca, virüsle enfekte bir kişinin öksürdüğü ya da hapşırdığı esnada enfeksiyonu havaya bırakarak çevresindeki insanlara virüsü bulaştırabileceğini anlattı.

8 İLE 12 GÜN SONRA...

Genellikle kış sonunda ve ilkbahar başında yaygın görülen hastalığın, enfekte olmuş mukus ve tükürükle temas yoluyla yayılabildiğini söyleyen Arıca, virüsle enfekte bir kişinin öksürdüğü ya da hapşırdığı esnada enfeksiyonu havaya bırakarak çevresindeki insanlara virüsü bulaştırabileceğini anlattı. Arıca, kızamık belirtilerinin virüs bulaştıktan yaklaşık 8 ile 12 gün sonra ortaya çıkabileceğini aktararak, ilk semptomların burun akıntısı, hapşırma, öksürük, yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk, ışığa duyarlılık, şişmiş ağrılı ve iltihaplı gözler, ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler ve vücutta döküntü şeklinde gelişebileceğini kaydetti.