Doğru emzirmenin 6 püf noktası

SIK SIK EMZİRİN

Doğumdan sonra, ilk birkaç gün anne sütünden gelen kolostrum çok değerli. Miktar olarak başlarda az miktarda gelen kolostrum bebek için yeterli olurken, annelerde endişeye yol açabiliyor. Oysa bilinmeli ki kolostrumun miktarı 3-4 aylık bebeğe gelen anne sütü kadar çok olmaz; ancak anne bebeğini emzirmeye devam ettikçe süt üretimi artar. Bebeğinizi doyuncaya ve rahatlayıncaya kadar 20 dakika bir memeden emzirin, ardından diğer memeye geçin. Doymadı ise tekrar diğer memeye geçebilirsiniz. Uzun süre aynı memede kalınmaması anne sağlığı açısından önemli. Bebeğiniz her emmek istediğinde mutlaka emmesini sağlayın.