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emzirmenin 6 püf noktası

Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:33
Doğru emzirmenin 6 püf noktası

Yapılan bilimsel çalışmalar sütünün bebeğe, emzirmenin de anneye sayısız faydası olduğunu ortaya koyuyor. Ancak kimi zaman emzirmek ilk birkaç hafta zorlu geçebiliyor. Buna bir de “sütüm yetmiyor” endişesi eklenince bu mucizevi besin kaynağından bebek mahrum bırakılabiliyor! Oysa bu endişe yersiz. Çünkü sağlıklı bir annede bebeğini dünyaya getirmesiyle birlikte gerekli süt de oluşmaya başlıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Başlarda emzirmede sorunlar yaşanabiliyor. Bebek doğduktan sonra adaptasyon geçiriyor, bu da bir takım sıkıntılara yol açabiliyor. Annenin kendi sağlığında da bir takım sıkıntıları olabiliyor. Ama her bebek emer bunu bilin, yeter ki gereksiz endişeye kapılmayın ve bebeğinizi bir şekilde emzirmeye dikkat edin” diyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, doğru emzirmenin 6 püf noktasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SIK SIK EMZİRİN

Doğumdan sonra, ilk birkaç gün sütünden gelen kolostrum çok değerli. Miktar olarak başlarda az miktarda gelen kolostrum bebek için yeterli olurken, annelerde endişeye yol açabiliyor. Oysa bilinmeli ki kolostrumun miktarı 3-4 aylık bebeğe gelen anne sütü kadar çok olmaz; ancak anne bebeğini emzirmeye devam ettikçe süt üretimi artar. Bebeğinizi doyuncaya ve rahatlayıncaya kadar 20 dakika bir memeden emzirin, ardından diğer memeye geçin. Doymadı ise tekrar diğer memeye geçebilirsiniz. Uzun süre aynı memede kalınmaması anne sağlığı açısından önemli. Bebeğiniz her emmek istediğinde mutlaka emmesini sağlayın.

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Doğru emzirmenin 6 püf noktası
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