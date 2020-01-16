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akran zorbalığı ile sonuçlanabiliyor!

idrar problemleri ve , fizyolojik etkilerinin yanı sıra psikolojik etkileriyle de çocuklar ile ailelerinin zor süreçler yaşamasına neden oluyor. Özellikle gündüz alt ıslatma problemi yaşayan çocuklar, okulda arkadaşları tarafından alay edilme, dışlanma korkusuyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum da zaman içerisinde hem çocuğun psikolojisine olumsuz etki ediyor hem de okuldan soğumaya varan sonuçlara ulaşabiliyor. Çocuk Ürolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Sılay, özellikle sömestr tatilinin çocukların bu problemlerinin çözüme kavuşması yönünde adım atılması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çocuklarda alt ıslatma problemleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 10:41
Çocuklarda alt ıslatma akran zorbalığı ile sonuçlanabiliyor!

OKUL ÇAĞINDAKİ HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ ALTINI ISLATIYOR

İlkokul ve ortaokul çağındaki her 5 çocuktan birinde problemi görülmektedir. İşeme problemi; gündüz altını ıslatma, aniden idrara sıkışma, sık idrara gitme, yetişemeden damla damla kaçırma veya idrar tutma manevraları olarak tanımlanmaktadır. İdrar tutma manevrası annelerin çok iyi bildiği, çocuğun tuvalete gitmemek için bacaklarını çapraz yapması, çömelmesi ya da eliyle cinsel organını sıkıştırarak tuvalete gitmekten kaçınması durumlarına verilen isimdir. Bu hareketler yaşlarından sonra görülmemesi gereken durumlardır ve işeme bozukluğu olarak değerlendirilmektedir.

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Çocuklarda alt ıslatma akran zorbalığı ile sonuçlanabiliyor!
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