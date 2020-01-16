Çocuklarda alt ıslatma akran zorbalığı ile sonuçlanabiliyor!

OKUL ÇAĞINDAKİ HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ ALTINI ISLATIYOR

İlkokul ve ortaokul çağındaki her 5 çocuktan birinde alt ıslatma problemi görülmektedir. İşeme problemi; gündüz altını ıslatma, aniden idrara sıkışma, sık idrara gitme, yetişemeden damla damla kaçırma veya idrar tutma manevraları olarak tanımlanmaktadır. İdrar tutma manevrası annelerin çok iyi bildiği, çocuğun tuvalete gitmemek için bacaklarını çapraz yapması, çömelmesi ya da eliyle cinsel organını sıkıştırarak tuvalete gitmekten kaçınması durumlarına verilen isimdir. Bu hareketler 5-6 yaşlarından sonra görülmemesi gereken durumlardır ve işeme bozukluğu olarak değerlendirilmektedir.