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nereye gidiyor?

Emre Aköz, bugünkü köşesinde ve egzersizle vücudumuzda azalan ın nereye gittiği ile ilgili bilgi paylaştı. Aköz, yazısında enerjiye dönüştüğü konusunda uzun yıllardır savunulan görüşün aslında gerçeği yansıtmadığından bahsediyor ve 'Yağ yakmaca yok, yağ atmaca var' diyor.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 13:18
Yağlar nereye gidiyor?

EMRE AKÖZ

Denemesi bedava. Doktorlar ve isyenler dahil, istediğinize sorun: Egzersiz yaptığımızda vücudumuzdaki yağ miktarı azalıyor; peki, bu yağlar nereye gidiyor?

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Yağlar nereye gidiyor?
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