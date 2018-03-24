Yağlar nereye gidiyor?

Emre Aköz, bugünkü köşesinde diyet ve egzersizle vücudumuzda azalan yağların nereye gittiği ile ilgili bilgi paylaştı. Aköz, yazısında enerjiye dönüştüğü konusunda uzun yıllardır savunulan görüşün aslında gerçeği yansıtmadığından bahsediyor ve 'Yağ yakmaca yok, yağ atmaca var' diyor.
Giriş Tarihi: 24.3.2018 13:17Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 13:18
EMRE AKÖZ
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