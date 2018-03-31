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Bi dünya film

İKSV’nin düzenlediği, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali 6 Nisan’da başlıyor. SABAH ve atv’nin tema sponsoru olduğu festivalde dünyanın her yerinden film var.

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Bi dünya film

ABD

SEFİL HAYAT/LOWLİFE

Yönetmen: Ryan Prows

Suç dünyası içinden Tarantinovari bir hesaplaşma öyküsü... Festivalin sürprizlerinden.



SAPLANTI/UNSANE

Yönetmen: Steven Soderbergh

Usta in iPhone ile çektiği psikolojik gerilim...

LEAN ON PETE

Yönetmen: Andrew Haigh

15 yaşındaki bir çocukla çalıştığı ahırda sevdiği at arasındaki ilişkiden ABD kırsalının melankolik portresi...

KOLOMBİYA

KATİLİ ÖLDÜRMEK/KİLLİNG JESUS

Yönetmen: Laura Mora Ortega

Bir intikam öyküsü ekseninde Kolombiya toplumunun uyuşturucu kartellerinin etkisinde çöküşünün hikayesi...

ARJANTİN

ZEHİRLİ KÖYLERE YOLCULUK/A JOURNEY TO THE FUMİGATED TOWNS

Yönetmen: Fernando E. Solanas

Usta yönetmen ülkesinde sayısı hızlı artarak kendi çapında bir endüstriye dönüşen soya fasulyesi tarlalarını gözlemliyor.

DANİMARKA

KIŞ KARDEŞLERİ/ WİNTER BROTHERS

Yönetmen: Hlynur Palmason

Kireçtaşı madeninde çalışan iki erkek kardeşin hayat mücadelesi.

ALMANYA

?TEMPELHOF HAVAALANI/CENTRAL AİRPORT THF

Yönetmen: Karim Ainouz

Naziler zamanı inşa edilen Tempelhof Havaalanı'nda yaşayan mültecilerin yaşam öyküleri..

YÜZBAŞI/THE CAPTAİN

Yönetmen: Robert Schwentke

Film, 2. 'nın bitişine haftalar kala, bir Nazi askerinin kaçarken bulduğu bir subay üniforması ile hem hayatının hem de kişiliğinin değişime uğramasını konu ediyor.



TRANSİT

Yönetmen: Christian Petzold

Yönetmen kriziyle, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olay ekseninde hesaplaşıyor.

FRANSA

KÖPEK/DOG

Yönetmen: Samuel Benchetrit

Umutsuz bir adamın köpek olarak yaşamaya karar vermesi sonrasında başına gelenler...

'DA BİR MEVSİM/A SEASON İN FRANCE

Yönetmen: Mahamat-Saleh Haroun

Fransa'daki kaçak göçmenlerin hayatına gerçekçi bir bakış.

URUGUAY

SEVERİNA

Yönetmen: Felipe Hirsch

Kitapçı işleten bir yazar adayı ile bir belirip bir kaybolan Severina adlı kitap hırsızı arasındaki ilişki...

İZLANDA

RAHAT BİR NEFES/AND BREATHE NORMALLY

Yönetmen: Isold Uggadottirx

Film İzlandalı bir anne ile Gineli bir göçmen kadın arasındaki ilişkiyi mercek altına alıyor.

POLONYA

BİR ZAMANLAR KASIM'DA/ ONCE UPON A TİME İN NOVEMBER

Yönetmen: Andrzej Jakimowski

İşsiz kalınca evlerinden tahliye edilen bir öğretmen ve üniversite öğrencisi oğlunun yoksullarla birlikte yaşamak zorunda kalmalarının öyküsü...

BULGARİSTAN

WESTERN

Yönetmen: Valeska Grisebach

Bir grup Alman inşaat işçisinin Bulgaristan kırsalında çalışırken yaşadıkları...

İTALYA

SAF KALPLER/PURE HEARTS

Yönetmen: Roberto De Paolis

Şiddetli ve çözümsüz bir aşk hikâyesi üzerinden ekonomik çöküş ve göçmen krizinin tam ortasındaki Roma sokaklarının gerçekçi, çarpıcı bir izdüşümü...

İSRAİL

ŞERİA NEHRİ'NİN BATISI/WEST OF THE JORDAN RİVER

Yönetmen: Amos Gitai

Muhalif yönetmen Gitai'den Filistin sorununa ve barışın gelme ihtimaline dair bir film...

TÜRKİYE

ARABESK

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Ustanın Yeşilçam anlatısıyla hesaplaştığı bir klasik.



KUYU

Yönetmen: Metin Erksan

Erksan filmografisinin nadide parçalarından... Kaçmaz!

FINDIKTAN SONRA

Yönetmen: Ercan Kesal

Düzce'de bir köyün zamanla tarımsal yapısının değişiminin belgeseli.

ÇİRKİN KRAL'IN EFSANESİ

Yönetmen: Hüseyin Tabak

Yedi yılda çekilen, Yılmaz Güney'in Yol ile Altın Palmiye aldıktan sonra efsaneleşmesinin öyküsü...

PARANIN KOKUSU

Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu

Kahveci, taksi şoförü ve işsiz bir gazeteci Ankara'da şantaj çetesi kurarlar ama işler yolunda gitmez

BAĞCIK

Yönetmen: Görkem Yeltan

Öksüz ve yetim iki kız kardeşin engelli amcalarıyla ilişkisinin öyküsü...



KAÇIŞ

Yönetmen: Kenan Kavut

Evinin bahçesine sığınan Suriyeli bir göçmenle Aliye'nin ilişkisi...

YOL KENARI

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu Çeşitli mistik olaylar sonucu buhranlı günler geçiren küçük bir kasabada yaşananlar...

TUZDAN KAİDE

Yönetmen: Burak Çevik

İstanbul'da ikiz kardeşini arayan hamile bir kadının masalsı hikayesi...

GÜVENCİN

Yönetmen: Banu Sıvacı

Babasından kalan güvercinleri besleyen Yusuf ve abisinin yaşamla mücadelesi...

İNGİLTERE

YOU WERE NEVER REALLY HERE

?Yönetmen: Lynne Ramsay

Kevin Hakkında Konuşmalıyız'ın yönetmeninden, küçük bir kızı seks tacirlerinin elinden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesi. Festivalin gözdelerinden.

MY GENERATİON

Yönetmen: David Batty

Ünlü oyuncu Michael Caine'in rehberliğinde 1960'lar 'nin kültür dünyasının portresi...

SAHAF/THE BOOKSHOP

Yönetmen: Isabel Coixet

1950'lerin İngilteresi'nde, Florence Green, eşini kaybetmenin acısını yüreğine gömer ve bir sahil kasabasında kitapçı açar. Ama onun için, çağdaş edebiyata tepki veren kasaba halkının önyargılarını ve dar kafalılıklarını kırmak zor olacaktır.

BOSNA-HERSEK

?SARAYBOSNA YÜRÜYÜŞÜ/ SARAJEVO MARCH

Yönetmen: Ersan Bayraktar

Saraybosna Kuşatması'nın ve Avrupa'nın en büyük dördüncü ordusuna karşı el yapımı silahlarla kazanılan zaferin öyküsü 10 farklı karakter üzerinden anlatılıyor.

İRAN

TARİHSİZ, İMZASIZ/NO DATE, NO SİGNATURE

Yönetmen: Vahid Jalilvand

Namuslu ve ilkeli bir adli tabip olan Doktor Kave bir trafik kazası yapar ve sekiz yaşında bir çocuğun yaralanmasına sebep olur. Film, suçluluğun pençesinde kıvranan bir doktorun trajik günlerini mercek altına alıyor.

DOMUZ/PİG

Yönetmen: Mani Haghighi Sadece film yönetmenlerini hedef alan bir seri katilin hikayesi.

ENDONEZYA

Katil Marlina / Marlina The Murderer in Four Acts

Yönetmen: Mouly Surya

Saldırıya uğrayan dul bir kadının intikam öyküsü...

RUSYA

DOVLATOV

Yönetmen: Aleksey German Jr. Rus yazar Sergei Dovlatov'un altı günü üzerinden 1971'deki Sovyet entelektüel dünyasının portresi...

JAPONYA

KÖPEK ADASI/ISLE OF DOGS

Yönetmen: Wes Anderson

Ustadan Japonya'da geçen bir animasyon. Kaybolan köpeğini arayan bir çocuğun hikayesi...

ÇİN

GENÇLİK/YOUTH

Yönetmen: Feng Xiaogang

Gençlik, 1970'lerdeki Kültür Devrimi sırasında Çin Halk Ordusu'nun sanat topluluğunda yer alan bir çiftin aşk, ihanet ve keder dolu hikayesini anlatıyor.

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Bi dünya film
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