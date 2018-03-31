Bi dünya film

ABD
SEFİL HAYAT/LOWLİFE
Yönetmen: Ryan Prows
Suç dünyası içinden Tarantinovari bir hesaplaşma öyküsü... Festivalin sürprizlerinden.
SAPLANTI/UNSANE
Yönetmen: Steven Soderbergh
Usta yönetmenin iPhone ile çektiği psikolojik gerilim...
LEAN ON PETE
Yönetmen: Andrew Haigh
15 yaşındaki bir çocukla çalıştığı ahırda sevdiği at arasındaki ilişkiden ABD kırsalının melankolik portresi...
KOLOMBİYA
KATİLİ ÖLDÜRMEK/KİLLİNG JESUS
Yönetmen: Laura Mora Ortega
Bir intikam öyküsü ekseninde Kolombiya toplumunun uyuşturucu kartellerinin etkisinde çöküşünün hikayesi...
ARJANTİN
ZEHİRLİ KÖYLERE YOLCULUK/A JOURNEY TO THE FUMİGATED TOWNS
Yönetmen: Fernando E. Solanas
Usta yönetmen ülkesinde sayısı hızlı artarak kendi çapında bir endüstriye dönüşen soya fasulyesi tarlalarını gözlemliyor.
DANİMARKA
KIŞ KARDEŞLERİ/ WİNTER BROTHERS
Yönetmen: Hlynur Palmason
Kireçtaşı madeninde çalışan iki erkek kardeşin hayat mücadelesi.
ALMANYA
?TEMPELHOF HAVAALANI/CENTRAL AİRPORT THF
Yönetmen: Karim Ainouz
Naziler zamanı inşa edilen Tempelhof Havaalanı'nda yaşayan mültecilerin yaşam öyküleri..
YÜZBAŞI/THE CAPTAİN
Yönetmen: Robert Schwentke
Film, 2. Dünya Savaşı'nın bitişine haftalar kala, bir Nazi askerinin kaçarken bulduğu bir subay üniforması ile hem hayatının hem de kişiliğinin değişime uğramasını konu ediyor.
TRANSİT
Yönetmen: Christian Petzold
Yönetmen göçmen kriziyle, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olay ekseninde hesaplaşıyor.
FRANSA
KÖPEK/DOG
Yönetmen: Samuel Benchetrit
Umutsuz bir adamın köpek olarak yaşamaya karar vermesi sonrasında başına gelenler...
FRANSA'DA BİR MEVSİM/A SEASON İN FRANCE
Yönetmen: Mahamat-Saleh Haroun
Fransa'daki kaçak göçmenlerin hayatına gerçekçi bir bakış.
URUGUAY
SEVERİNA
Yönetmen: Felipe Hirsch
Kitapçı işleten bir yazar adayı ile bir belirip bir kaybolan Severina adlı kitap hırsızı arasındaki ilişki...
İZLANDA
RAHAT BİR NEFES/AND BREATHE NORMALLY
Yönetmen: Isold Uggadottirx
Film İzlandalı bir anne ile Gineli bir göçmen kadın arasındaki ilişkiyi mercek altına alıyor.
POLONYA
BİR ZAMANLAR KASIM'DA/ ONCE UPON A TİME İN NOVEMBER
Yönetmen: Andrzej Jakimowski
İşsiz kalınca evlerinden tahliye edilen bir öğretmen ve üniversite öğrencisi oğlunun yoksullarla birlikte yaşamak zorunda kalmalarının öyküsü...
BULGARİSTAN
WESTERN
Yönetmen: Valeska Grisebach
Bir grup Alman inşaat işçisinin Bulgaristan kırsalında çalışırken yaşadıkları...
İTALYA
SAF KALPLER/PURE HEARTS
Yönetmen: Roberto De Paolis
Şiddetli ve çözümsüz bir aşk hikâyesi üzerinden ekonomik çöküş ve göçmen krizinin tam ortasındaki Roma sokaklarının gerçekçi, çarpıcı bir izdüşümü...
İSRAİL
ŞERİA NEHRİ'NİN BATISI/WEST OF THE JORDAN RİVER
Yönetmen: Amos Gitai
Muhalif yönetmen Gitai'den Filistin sorununa ve barışın gelme ihtimaline dair bir film...
TÜRKİYE
ARABESK
Yönetmen: Ertem Eğilmez
Ustanın Yeşilçam anlatısıyla hesaplaştığı bir klasik.
KUYU
Yönetmen: Metin Erksan
Erksan filmografisinin nadide parçalarından... Kaçmaz!
FINDIKTAN SONRA
Yönetmen: Ercan Kesal
Düzce'de bir köyün zamanla tarımsal yapısının değişiminin belgeseli.
ÇİRKİN KRAL'IN EFSANESİ
Yönetmen: Hüseyin Tabak
Yedi yılda çekilen, Yılmaz Güney'in Yol ile Altın Palmiye aldıktan sonra efsaneleşmesinin öyküsü...
PARANIN KOKUSU
Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu
Kahveci, taksi şoförü ve işsiz bir gazeteci Ankara'da şantaj çetesi kurarlar ama işler yolunda gitmez
BAĞCIK
Yönetmen: Görkem Yeltan
Öksüz ve yetim iki kız kardeşin engelli amcalarıyla ilişkisinin öyküsü...
KAÇIŞ
Yönetmen: Kenan Kavut
Evinin bahçesine sığınan Suriyeli bir göçmenle Aliye'nin ilişkisi...
YOL KENARI
Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu Çeşitli mistik olaylar sonucu buhranlı günler geçiren küçük bir kasabada yaşananlar...
TUZDAN KAİDE
Yönetmen: Burak Çevik
İstanbul'da ikiz kardeşini arayan hamile bir kadının masalsı hikayesi...
GÜVENCİN
Yönetmen: Banu Sıvacı
Babasından kalan güvercinleri besleyen Yusuf ve abisinin yaşamla mücadelesi...
İNGİLTERE
YOU WERE NEVER REALLY HERE
?Yönetmen: Lynne Ramsay
Kevin Hakkında Konuşmalıyız'ın yönetmeninden, küçük bir kızı seks tacirlerinin elinden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesi. Festivalin gözdelerinden.
MY GENERATİON
Yönetmen: David Batty
Ünlü oyuncu Michael Caine'in rehberliğinde 1960'lar İngilteresi'nin kültür dünyasının portresi...
SAHAF/THE BOOKSHOP
Yönetmen: Isabel Coixet
1950'lerin İngilteresi'nde, Florence Green, eşini kaybetmenin acısını yüreğine gömer ve bir sahil kasabasında kitapçı açar. Ama onun için, çağdaş edebiyata tepki veren kasaba halkının önyargılarını ve dar kafalılıklarını kırmak zor olacaktır.
BOSNA-HERSEK
?SARAYBOSNA YÜRÜYÜŞÜ/ SARAJEVO MARCH
Yönetmen: Ersan Bayraktar
Saraybosna Kuşatması'nın ve Avrupa'nın en büyük dördüncü ordusuna karşı el yapımı silahlarla kazanılan zaferin öyküsü 10 farklı karakter üzerinden anlatılıyor.
İRAN
TARİHSİZ, İMZASIZ/NO DATE, NO SİGNATURE
Yönetmen: Vahid Jalilvand
Namuslu ve ilkeli bir adli tabip olan Doktor Kave bir trafik kazası yapar ve sekiz yaşında bir çocuğun yaralanmasına sebep olur. Film, suçluluğun pençesinde kıvranan bir doktorun trajik günlerini mercek altına alıyor.
DOMUZ/PİG
Yönetmen: Mani Haghighi Sadece film yönetmenlerini hedef alan bir seri katilin hikayesi.
ENDONEZYA
Katil Marlina / Marlina The Murderer in Four Acts
Yönetmen: Mouly Surya
Saldırıya uğrayan dul bir kadının intikam öyküsü...
RUSYA
DOVLATOV
Yönetmen: Aleksey German Jr. Rus yazar Sergei Dovlatov'un altı günü üzerinden 1971'deki Sovyet entelektüel dünyasının portresi...
JAPONYA
KÖPEK ADASI/ISLE OF DOGS
Yönetmen: Wes Anderson
Ustadan Japonya'da geçen bir animasyon. Kaybolan köpeğini arayan bir çocuğun hikayesi...
ÇİN
GENÇLİK/YOUTH
Yönetmen: Feng Xiaogang
Gençlik, 1970'lerdeki Kültür Devrimi sırasında Çin Halk Ordusu'nun sanat topluluğunda yer alan bir çiftin aşk, ihanet ve keder dolu hikayesini anlatıyor.EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ FİLMLERİ!