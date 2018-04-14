7-24 şehirde yaşam

OPERA



14. yüzyıl İngiltere'si

Dünyada ilk kez 1893'te sergilenen İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin eseri Falstaff dünyanın en zor operalarından biri olarak biliniyor. 14. yüzyıl İngiltere'sinde geçen eserde şarkılar İtalyanca seslendiriliyor. Operayı Kadıköy Süreyya Operası'nda bugün saat 16.00'da izleyebilirsiniz.



?

DANS



Bale dansla buluşunca

Ergime adlı bale gösterisinin müzikleri modern ve çağdaş müzik parçalarından oluşuyor. Gösteriyi yarın saat 16.00'da Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'nde izleyebilirsiniz.

SERGİ

Mürekkebin en renkli hali

Türkiye'nin ilk çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç'ın yeni sergisi Mia Maou Maman 17 Nisan'da açılıyor. Seni Seviyorum Anne anlamına gelen kişisel sergisinde sanatçının 18 eseri yer alıyor. Çini mürekkebinin tüm renklerinin kullanıldığı sergide, sanatçının doğup büyüdüğü Bozcaada'dan gözlemleri göze çarpıyor. Anneçocuk ilişkilerinin anlatıldığı somut tabloları ve bu rengârenk sergiyi Arnavutköy Art Galeri'de ziyaret edebilirsiniz.

Sabahattin Ali'den ipuçları



Yapı Kredi Kültür Merkezi yepyeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Şehirlere Alışamadı: Sabahattin Ali'nin Şehirleri sergisini 27 Nisan'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergide Sabahattin Ali'nin uzun yıllar geçirdiği Anadolu şehirleri ve Berlin yazarın gözünden ele alınarak anlatılıyor. Çeşitli eser ve filmlerin bulunduğu sergide Sabahattin Ali'nin çektiği fotoğraflara da yer veriliyor. Sanatçının hayatı hakkında yakından bilgi sahibi olabileceğiniz bu nostaljik sergiyi Beyoğlu'nda ziyaret edebilirsiniz.

ATÖLYE

Klasik müziğin öncüleri

Andante Klasik Müzik Dergisi'nin kurucusu Serhan Bali seminer dizisine başladı. Bu klasik müzik semineri Richard Strauss, Guiseppe Verdi ve Leyla Gencer gibi isimlerin de içinde bulunduğu birçok sanatçının yapıtları ve yaşamları hakkında bilgi verecek. Seminer 10 bölümden oluşacak ve ayda iki defa yapılması hedefleniyor. 18 Nisan Çarşamba Teşvikiye Açık Diyalog İstanbul'da gerçekleşecek atölye 19.00'da başlayacak. Bilet 147 TL.

KONSER



Pop müziğin güçlü sesi

Sanat hayatına 1998 senesinde Aşk Yarası adlı albümüyle başlayan Burcu Güneş güçlü yorumu ile bu hafta sevenleriyle buluşacak. Sanatçıyı 17 Nisan Salı akşamı saat 21.00'de Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 50-70 TL arasında değişiyor.

90'ların sevilen yorumcusu

Yorumcu kimliği ve sahne performanslarıyla 90'lı ve 2000'li yılların önemli isimlerinden Yaşar bu akşam sahnede olacak. Yaşar'ı bu akşam Beyoğlu Jolly Joker sahnesinde saat 22.00'de izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı ayakta 56 TL. Biletler Biletix'te.

TİYATRO



Bir intikam hikayesi

Entrika Kuntrika adlı oyunda bir intikam hikayesinin kahkalarla dolu serüveni anlatılıyor. Yağmur Çağlan'ın yönettiği oyunda Ayşen Gruda, Ceyda Yücesan, Kemal Karaağaç, Elif Bilgiç gibi isimler rol alıyor. Oyunu bu akşam Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde izleyebilirsiniz. Oyunun başlangıç saati 20.30, bilet fiyatı 67.50 TL.



NOT DEFTERİ

1- 15 Nisan 2018 Pazar günü saat 14.00 – 18.00 arası, Hilltown AVM'de düzenlenen "Pati Fest" ile Kurtköy'deki sokak hayvanlarına mama bağışı sağlayan anlamlı bir etkinliğe katılabilirsiniz.

2- İngiltere'de bir bakan yardımcısının çapkınlığını konu alan tiyatro oyunu İkinin Biri yarın İzmir Sahne Tozu Haldun Dormen Sahnesi'nde saat 16.00'da

3- Zeytinli Rock Festivali'nde binlerce kişiye adını duyuran rock grubu Sufle 19 Nisan'da Antalya Holly Stone Performance Hall'da. Konser 22.30'da. Bilet 28.50 TL.

4- İki komedyenin kahkaha dolu stand up gösterisi; Mesut Süre & İlker Gümüşoluk Stand Up 18 Nisan Çarşamba Bursa Sanatmahal Sahne'de olacak. Gösteri 20.30'da başlıyor, bilet 40 TL.

5- Zakkum, yeni albümü Bir Gece Yarası ile sevilen şarkılarını 20 Nisan Cuma Muğla Bodrum Mandalin'de seslendirecek. 23.00'te başlayacak konserin bileti 45 TL.